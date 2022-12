Đêm nhạc ‘Giấc mơ mùa đông’ gây thương nhớ cho khán giả

Dưới những tán thông xanh mát, chuỗi đêm nhạc Soul of the forest sẽ kể những câu chuyện bằng sự rung động của tâm hồn và kết nối xúc cảm trong một không gian âm nhạc gần gũi, lãng mạn. Soul of the forest mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với nhiều cung bậc cảm xúc cùng hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Diễn ra định kỳ 2 số/tháng tại Flamingo Đại Lải, chuỗi đêm nhạc giữa rừng thông hứa hẹn trở thành điểm đến nghệ thuật không thể bỏ lỡ mỗi dịp cuối tuần. Ưu đãi áp dụng cho quý khách tham gia chương trình: - Early bird cho khách đặt dịch vụ trước 7 ngày - Dịch vụ xe đưa đón 2 chiều Hà Nội - Đại Lải Hotline: 0866980368