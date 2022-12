ĐH Khoa học Mỹ ký kết hợp tác với ĐH Công nghệ Cebu - Philippines

Tìm hiểu thêm về Đại học Khoa học Mỹ tại Việt Nam - The American University of Science in Vietnam (AUS Vietnam) Vietnam Campus: 02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM Điện thoại: 028 7777 0909 - Hotline: 0899.999.001 Website: www.usus.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/usus.edu.vn