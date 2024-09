Phân luồng giao thông để khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua huyện Định Hóa Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đường Hồ Chí Minh tại Km205+900 (thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Định Hóa) bị sụt nền mặt đường nghiêm trọng với chiều dài 50m, bề rộng toàn bộ nền mặt đường, khiến giao thông qua đây bị gián đoạn. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đang phối hợp với Văn phòng quản lý đường bộ I.4 và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương xử lý. Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu nhà thầu quản lý thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi sụt nền, mặt đường; tiếp tục bố trí, bổ sung hệ thống cảnh báo (căng dây phản quang cảnh báo, bố trí đèn cảnh báo ban đêm, rào chắn…), tăng cường người trực gác đảm bảo giao thông 24/24; xây dựng phương án phân luồng giao thông đối với các phương tiện lưu thông qua tuyến Chợ Mới - Chợ Chu. Đề nghị Văn phòng quản lý đường bộ I.4 báo cáo Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận phương án phân luồng giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu (Km199+00 - Km215+878), cho đến khi khắc phục xong sự cố. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện từ huyện Định Hóa đi TP. Thái Nguyên và ngược lại như sau: Các phương tiện đi từ Định Hóa theo QL.3C đến nút giao với QL.3 tại Km100+100 rẽ phải vào QL.3 và ngược lại. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện đi từ huyện Định Hóa đến tỉnh Bắc Kạn và ngược lại như sau: - Phương án 1: Các phương tiện từ Định Hóa theo hướng từ Bắc Kạn theo QL.3C đến nút giao với QL.3 rẽ trái vào QL.3 (tại Km100+100/QL.3) và ngược lại. - Phương án 2: Các phương tiện từ Định Hóa theo hướng từ Bắc Kạn đi theo QL.3C đến Km37+400 (QL.3C) nút giao rẽ phải ra đường tỉnh 254B, đi tiếp đến Km22+600 (đường tỉnh 254B) giao với QL.3B (Km169+100) đi theo QL.3B ra Km153+500/QL.3, thành phố Bắc Kạn và ngược lại.