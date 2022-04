Đi đòi nợ, cựu công an trở thành tội phạm

Bị người sống như vợ chồng chụp, chép lại tài liệu mật cung cấp cho ông Diệp Dũng (đối tượng đang bị điều tra), cựu cán bộ Công an Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM đã phải hầu tòa.