Đi hát karaoke, nhóm người mù không chịu trả tiền taxi, đánh nhau nhập viện

Chiều 12/9, lãnh đạo phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vụ việc trên đang được công an phường này và Công an TP Vinh vào cuộc điều tra.

“Liên quan đến vụ ẩu đả trên địa bàn phường Hà Huy Tập ngày hôm qua (11/9), nhóm người này được xác định trong hội người mù, đi hát karaoke và bắt taxi để về nhà. Khi đến đường Hà Huy Tập họ xuống xe và không ai chịu trả tiền thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau” - một cán bộ phường Hà Huy Tập thông tin.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Thế Trung (SN 1998, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) là người vác đá ném vào đầu làm 2 người gục ngã trên đường để làm rõ.

Nhóm người đánh nhau trên phố bị người dân quay clip - Ảnh cắt từ video

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, tối 11/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.T.A. (SN 1983, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) liên quan đến vụ ẩu đả trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê và chảy máu vùng đầu. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển qua Khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi.

Công an đang tạm giữ Nguyễn Thế T. để tiếp tục điều tra - Ảnh: Thu Hiền

Như đã đưa tin, chiều 11/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 35 giây ghi lại cảnh nhóm người có biểu hiện say xỉn lao vào đánh nhau, gây náo loạn cả tuyến phố.

Theo như đoạn clip, N.T.T. bất tỉnh nằm lăn ra đường, bị T.T.A. dùng chân đá liên tiếp vào đầu. Tuy nhiên, N.T.T. không phản kháng, mà nằm im trên đường...chịu trận.

Một lát sau, bất ngờ N.T.T. ngồi dậy, lấy viên gạch bên đường ném thẳng vào đầu T.T.A. khiến người này gục xuống đường, bất tỉnh.

Một người đàn ông khác đứng cạnh đó cũng bị viên gạch văng trúng gây choáng váng và gục xuống vỉa hè.