Trong tập 3 phim Đi về miền có nắng lên sóng tối 8/1, Ánh Dương (Hoàng Khánh Ly) ngỡ ngàng khi nghe con trai hỏi ba mình ở đâu. Đó là một người cô không muốn nghĩ tới khi từng không thừa nhận cái thai trong bụng Ánh Dương trước đây. Thậm chí hắn còn nghi ngờ ngoài mình, Ánh Dương còn quen vài người đàn ông khác.

Ở diễn biến khác, một sự cố xảy ra tại nhà xưởng khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn. Ông Phan (Đức Sơn) lo lắng hỏi han tình trạng của Dương và thở phào khi biết cô không sao. May mắn không có thiệt hại về người nhưng Phong (Bình An) không đồng ý bỏ qua và muốn truy cứu trách nhiệm của quản lý xưởng. Tuy nhiên, bố Phong vội gạt đi với lý do "còn người là còn của, không ai làm sao là tốt lắm rồi".

Trong khi đó, Vân (Yên Đan) lộ rõ ý định muốn mồi chài Phong và thậm chí gợi ý sẽ cùng sang Singapore với anh. Đúng lúc đó, ông Phan dường như lên cơn đột quỵ nên ngã xuống sàn nhà. Liệu Dương có đứng ra chịu trách nhiệm về sự cố này? Phong có đồng ý cho Vân đi cùng. Diễn biến chi tiết Đi về miền có nắng tập 3 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

