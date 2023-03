Các cặp đôi có thể cùng nhau đi săn mây trong sớm bình minh, cắm trại lãng mạn tại những khu glamping đẹp, riêng tư như CampArt By Mợ Jen, Twin Beans Farm, Dalat Camp, PineForest Camping, The CampVille Dalat...; đặt bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời.

"Cầu Hôn" nằm tại Nam Phú Quốc (Kiên Giang), được thiết kế bởi KTS tài năng người Ý Marco Casamonti. Cầu Hôn được lấy cảm hứng từ bức tranh The Creation Of Adam (Chúa tạo ra Adam) của danh họa Michelangelo và sự tích Ông Ngâu, Bà Ngâu của Việt Nam.

Hội An - điểm đến bình yên

Những ngôi nhà cổ với bức tường vàng, giàn hoa giấy, đèn lồng đỏ giúp Hội An mang vẻ yên bình riêng biệt. Các cặp yêu nhau muốn tận hưởng từng khoảnh khắc có thể cùng đạp xe trên những con đường quanh co, ngồi thuyền thả đèn lồng trên sông Hoài. Hội An cũng quy tụ nhiều trải nghiệm thú vị như ngồi thuyền thăm rừng dừa Bảy Mẫu, đạp xe thăm làng rau Trà Quế, hay uống cà phê giữa cánh đồng lúa ở quán Lò Gạch Cũ.

Ảnh: Thạch Thảo

Đầu năm 2022, Hội An được tạp chí Time Out bình chọn vào top điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Cụ thể, phố cổ Hội An xếp thứ 9 trong top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới nhân ngày Valentine.

Hội An là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.