Diamond Crown Hai Phong kiến tạo không gian thương mại đẳng cấp quốc tế

Không chỉ là vùng đất giàu lịch sử thương mại, Hải Phòng cũng nổi tiếng với những cơ sở kinh doanh lâu năm, những quán hàng vang danh cả nước. Nối dài bản sắc của người Hải Phòng, DOJI LAND đặc biệt chế tác dòng sản phẩm biệt thự thương mại (shop villa), quốc tế hóa những trải nghiệm giao thương đã nức danh phố Cảng.

Không gian thương mại cao cấp tương đương với Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản... sắp xuất hiện tại Hải Phòng - ảnh phối cảnh

“Sân chơi” lý tưởng cho các thương hiệu quốc tế

Khoảng nửa thập kỷ qua, nước ta đã đón sự xuất hiện của hàng loạt các thương hiệu quốc tế như Zara, H&M, Uniqlo, Decathlon... tại Hà Nội và TP.HCM. Theo giới chuyên gia, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến yêu thích của các thương hiệu quốc tế nhờ "tam giác cân" lợi ích: tình hình kinh tế - chính trị - xã hội ổn định, thị trường bán lẻ tăng trưởng đều đặn, các đối tác cho thuê mặt bằng uy tín, chất lượng.

Thuộc top thành phố giàu có bậc nhất cả nước, dẫn đầu về thu hút nguồn vốn FDI, Hải Phòng được dự đoán sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của các thương hiệu quốc tế khi đến với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, shop villa, biệt thự thương mại giữa “trái tim” của “siêu phẩm” Diamond Crown Hai Phong hứa hẹn là tọa độ tiên phong ghi dấu sự xuất hiện của những thương hiệu đẳng cấp nhất phố Cảng.

Shop villa sở hữu ba tầng không gian thương mại, mỗi tầng có diện tích lên đến hơn 160m2 - ảnh phối cảnh

Thuộc bộ sưu tập bất động sản biểu tượng (Iconic Diamond Collection), 20 căn shop villa là 20 kiệt tác biệt thự dành riêng cho hoạt động thương mại được chủ đầu tư DOJI LAND chế tác cho thị trường Hải Phòng.

Tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm dự án Diamond Crown Hai Phong, các căn shop villa sở hữu bốn mặt tiền lớn, một mặt tiền hướng về đại lộ Lê Hồng Phong, ba mặt ôm tiện ích và cảnh quan nội khu. Bao quanh không gian shop villa là nhịp sống của con phố nhà giàu danh tiếng và kiến trúc biểu tượng đẳng cấp thế giới.

Trải nghiệm thương mại siêu sang

Bên cạnh đó, nhờ nằm trọn trong không gian của Diamond Crown Hai Phong, shop villa sẽ đón nhu cầu của lượng khách khổng lồ đến từ 1000 căn hộ. Nơi đây còn là điểm đến trải nghiệm, mua sắm của những vị khách VIP lưu trú tại tòa tháp khách sạn và hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc Diagrid hiếm có của công trình “vương miện hoa sen”.

Trải nghiệm khác biệt tại shop villa sẽ chinh phục các khách hàng thượng lưu, mở ra cơ hội kinh doanh, sinh lời hấp dẫn cho các chủ nhân biệt thự

Mong muốn làm đẹp cho hành trình của tất cả khách hàng tại shop villa, chủ đầu tư DOJI LAND đã kỳ công thiết kế nên trải nghiệm mua sắm trong công viên (Shopping In The Park) và mua sắm trong không gian biểu tượng (Shopping In The Iconic), tại shop villa - Diamond Crown Hai Phong. Tương tự các khu thương mại đẳng cấp trên thế giới ở Mỹ, Dubai, Singapore... shop villa tận dụng mặt tiền lớn, kết hợp với lối kiến trúc kính, thiết kế không gian mở để xanh hóa từng khoảnh khắc mua sắm của khách hàng. Từ những bước chân đầu tiên đến với khu biệt thự thương mại, khách hàng sẽ cảm nhận sự thư thái, thoải mái nhờ bầu không khí trong lành, hệ thống cây xanh và tiểu cảnh nước trải dài cùng cách thức bày trí hiện đại, tinh giản nhưng tinh tế.

Đặc biệt, thiết kế cảnh quan và thiết kế shop villa được thực hiện bởi đội ngũ danh tiếng Mercurio Design Lab và “phù thủy” thiết kế người Italy, Massimo Mercurio. “Việc dạo bước, mua sắm, chiều chuộng bản thân trong một kiệt tác kiến trúc đẳng cấp thế giới là một trải nghiệm không thể hào hứng và giàu cảm xúc hơn. Đó cũng là cách mà Paris hay Milan chinh phục giới mộ điệu khi đưa những gian hàng thương mại đặt kế bên con đường ốp đá điệu đàng và những công trình kiến trúc lộng lẫy. Mua sắm khi ấy, không đơn thuần là giao thương, trao đổi giá trị mà là một hành trình thưởng lãm nghệ thuật”, đại diện DOJI LAND chia sẻ về shop villa.

Với những giá trị nổi bật về vị trí, thiết kế, không gian và xúc cảm trải nghiệm, shop villa hứa hẹn là tài sản khẳng định tầm nhìn của chủ nhân, mô hình sinh lời hấp dẫn khi đầu tư cho thuê và gia tăng giá trị trong tương lai. Không chỉ là điểm đến của các thương hiệu quốc tế, shop villa cũng phù hợp làm điểm dừng chân của các cơ sở kinh doanh lâu năm của địa phương, mong muốn tìm không gian hiện đại, mang tính biểu tượng để mở rộng quy mô khách hàng và phát triển thương hiệu.

Dành cho những khách hàng quan tâm đến shop villa và bộ sưu tập Iconic Diamond Collection, DOJI LAND tặng 1 viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows 1 carat trị giá 250 triệu cho các chủ nhân tương lai. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng trao gửi những đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa:

Quà tặng 40 thẻ Doji Elite Club hạng Diamond: Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Tập đoàn DOJI như hệ thống nhà hàng Jade Moon, Khách sạn Best Western Sapphire Ha Long…

Các quà tặng đặc biệt dành riêng cho chủ nhân Sky Mansions: Trở thành khách hàng thượng lưu của TP Bank với thẻ TPBank Signature cùng đặc quyền Phòng chờ thương gia, hoàn tiền không giới hạn cho các giao dịch chi tiêu và hàng ngàn ưu đãi khác; Cam kết 1 khu vực đỗ xe riêng cho mỗi gia chủ; Trải nghiệm riêng tư với thang máy riêng biệt dẫn thẳng tới không gian dinh thự trên cao.

Doãn Phong