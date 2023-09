Lập công ty kinh doanh do chờ đợi mệt mỏi

Nhiều năm trước, El Haddad đã mua vàng miếng để đầu tư tại Dubai và phải tìm kiếm một chiếc két an toàn để cất giữ vàng cùng những đồ vật có giá trị khác. Mặc dù đã tìm được một ngân hàng địa phương cung cấp dịch vụ, nhưng El Haddad vẫn nằm trong danh sách phải chờ đợi tới 6 năm và được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền mặt lớn cho một chiếc két an toàn cá nhân.

“Ở các nước phát triển như Mỹ và châu Âu, các cơ sở tư nhân đảm nhận vai trò cung cấp dịch vụ này, vì đây không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi, tạo ra doanh thu đáng kể cho ngân hàng và còn cần đầu tư cơ sở hạ tầng” - El Haddad cho biết.

Mặc dù đắt đỏ, dịch vụ két an toàn cá nhân do ngân hàng cung cấp cũng không thực sự tiện lợi, vì khách hàng chỉ có thể tiếp cận két an toàn, nằm ở một căn phòng dưới tầng hầm, trong một khoảng thời gian cố định, thường là vào giờ hành chính.

Két an toàn là nơi cất trữ những món đồ đắt tiền như giấy tờ sở hữu, mật mã, đồng hồ hoặc kim cương.

“Vì vậy, chúng tôi quyết định xây dựng các kho lưu trữ riêng và biến chúng thành loại tốt nhất về dịch vụ, công nghệ và độ an toàn”, El Haddad kể.

Vào tháng 4/2020, El Haddad hợp tác với doanh nhân Imran Khan để đồng sáng lập Vintage Vaults - công ty cung cấp dịch vụ két an toàn cá nhân tại Trung tâm mua sắm Emirates ở Dubai, nhằm giúp người dân, khách du lịch và các công ty bảo vệ tài sản vật chất và đồ vật có giá trị của họ.

Dịch vụ xa xỉ không chỉ dành cho khách siêu giàu

UAE đã thực hiện một số cải cách kinh tế, pháp lý và xã hội trong những năm gần đây để củng cố môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút lao động lành nghề.

Theo báo cáo tháng 6/2023 của Henley & Partners, công ty tư vấn chuyên theo dõi tài sản cá nhân và xu hướng di cư trên toàn thế giới, UAE dự kiến ​​sẽ thu hút 4.500 triệu phú mới trong năm 2023. Năm 2022, Dubai xếp hạng thứ 23 trên thế giới về sức hút đối với giới siêu giàu.

Tuy nhiên, dịch vụ của Vintage Vaults không chỉ nhắm đến giới siêu giàu.

“Mọi người có xu hướng nhầm lẫn giữa giá cả và giá trị. Một món đồ đắt tiền sẽ có giá trị, nhưng thứ không đắt tiền đôi khi lại có thể còn có giá trị hơn. Nó có thể là một vật gia truyền có giá trị tinh thần”, El Haddad nói. Vì vậy, Vintage Vaults cung cấp các gói dịch vụ vô cùng đa dạng, thỏa mãn hầu như tất cả các khách hàng có nhu cầu bảo quản tài sản cá nhân.

Két an toàn do Vintage Vaults cung cấp có tới 7 kích cỡ khác nhau, thời hạn cho thuê kéo dài từ 3 tháng đến 10 năm. Giá thuê chiếc két nhỏ nhất trong ba tháng có giá 300 Dh/tháng (81 USD/tháng). Trong khi chiếc két lớn nhất, có kích thước bằng một chiếc vali nhỏ, có giá từ 10.000-20.000 Dh/năm hoặc cao hơn.

Không giống như dịch vụ két an toàn ở châu Âu hay Mỹ, khách hàng mục tiêu mà Vintage Vaults hướng tới là dòng khách hàng phổ thông, với mức độ quay vòng hợp đồng thường xuyên.

El Haddad nói: “Chúng tôi chủ yếu đáp ứng nhu cầu có tính chu kỳ”, “đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người dân địa phương, sau đó là từ khách du lịch - những người coi Dubai là ngôi nhà thứ hai, cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Vintage Vaults là dịch vụ cho thuê két an toàn ở Trung tâm mua sắm Emirates.

An toàn và sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu

Các biện pháp bảo đảm an ninh toàn diện được Vintage Vaults áp dụng nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, bao gồm các điểm kiểm tra sinh trắc học nhiều giai đoạn, camera giám sát được liên kết với cảnh sát Dubai, camera nhìn đêm, cảm biến chuyển động và âm thanh, ổ khóa kép và nhân viên bảo vệ 24h/7.

Nơi cất giữ tài sản là một kho tiền bằng thép gia cố, được chế tạo riêng. Khách hàng được phân hạng, gồm cấp độ tiêu chuẩn và cao cấp. Khách hàng cao cấp có được quyền lưu lại lâu hơn trong kho lưu trữ để tiếp cận két an toàn một cách tùy ý, được tùy chọn thêm ba người có thể được cấp quyền tiếp cận két an toàn...

Mỗi két an toàn cá nhân được mua gói bảo hiểm mặc định tối thiểu là 1 triệu Dh và có thể nâng hạng số tiền bảo hiểm lên tới 5 triệu Dh. Không giống như dịch vụ của các ngân hàng, khách hàng có thể tiếp cận cơ sở lưu trữ của Vintage Vaults từ 10h sáng đến nửa đêm, mỗi ngày và trong suốt cả năm.

El Haddad cho rằng, ngay cả khách du lịch vãng lai cũng có thể thuê két an toàn tại Vintage Vaults bằng cách xuất trình giấy tờ tùy thân. Đó là một tiện ích mà các ngân hàng hiện không cung cấp cho người không cư trú.

Khách hàng cũng có thể đặt dịch vụ trực tuyến, chọn mã két, đặt phòng lưu trữ riêng hay thậm chí sắp xếp giao hàng tận nhà. Hộp ký gửi an toàn được niêm phong và được gửi cùng nhân viên bảo vệ trên xe tải bọc thép có thiết bị định vị GPS đến tận địa chỉ của khách hàng.

Người bảo vệ sẽ đợi bên ngoài khách sạn hoặc nhà của khách hàng trong 30 phút để khách hàng làm những gì họ muốn, sau đó nhận lại hộp ký gửi và vận chuyển chúng về lại kho lưu trữ của công ty.

Dĩ nhiên, “kho lưu trữ của chúng tôi cũng hữu ích cho những người muốn gửi các mặt hàng đắt tiền, tài liệu, giấy tờ sở hữu, vàng, mã tiền điện tử, đồng hồ hoặc kim cương” - El Haddad cho biết. Tuy nhiên, giống như ngân hàng, Vintage Vaults không cho phép khách hàng cất giữ các loại hàng hóa bất hợp pháp.

(Theo Agbi)