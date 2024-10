Người đẹp Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, Khánh Hòa, quê gốc ở Huế. Năm 1979, Diễm My lần đầu tiên tham gia bộ phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Suốt thập niên 80-90, Diễm My được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Diễm My là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Việt Nam một thời.

Mỹ nhân 6x cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu...

"Dòng sông hoa trắng" thuộc series "Biệt động Sài Gòn" Diễm My thủ vai một nữ biệt động xinh đẹp trong nội thành.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí. Họ có hai con gái - Thùy My (sinh năm 1995), Quế My (sinh năm 2000) - hiện sống ở Mỹ.

Năm 1994, khi hoàn thành xong vai diễn trong phim "Về trong sương mù", chị tạm dừng cuộc chơi với nghệ thuật, lên xe hoa về nhà chồng.

Sau 3 thập kỷ chung sống, hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Nữ nghệ sĩ từng miêu tả chồng chị là kiểu người kín đáo, không thích ồn ào và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ông xã luôn chiều chuộng, đưa chị đi sự kiện hoặc chụp hình chung.

Dù bận rộn kinh doanh nhưng ông xã luôn có mặt bên Diễm My vào những dịp đặc biệt, vẫn yêu chiều vợ như thủa ban đầu.

Diễm My chia sẻ với VietNamNet: “Vì sao nhiều năm qua anh Đức vẫn đứng vững trên thương trường, ngoài kinh nghiệm, học thức đó còn là một cái đầu lạnh để biết cân đo, lựa chọn trong mọi việc. Điều đó giúp tôi an tâm anh luôn biết điều gì tốt nhất cho chúng tôi và gia đình. Lạt mềm buộc chặt, tôi tin là vậy. Giữ đúng lúc, thả đúng nơi, đủ để người đàn ông cảm thấy thoải mái trong một sự ràng buộc”.

Gia đình hạnh phúc của "người đẹp không tuổi".

"Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ hai mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được hai điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ", người đẹp bày tỏ.

Diễm My cho biết chị biết ơn vì ở tuổi đôi mươi hay ngũ tuần vẫn luôn được mọi người yêu thương, trân trọng.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh quyến rũ với nhan sắc bất chấp thời gian. Dù là kiểu tóc bới, phần mái chải cao, gọn gàng khoe nét kiêu sa hay đầu vuông trẻ trung, cá tính, chị đều thu hút mọi ánh nhìn.

Diễm My cũng chuộng đeo mắt kính mỗi khi ra đường. Chị hay chọn đồ theo sở thích không chú trọng đến việc bị "đụng hàng" với người khác.

Chị chia sẻ quan điểm về thời trang: "Trên poster phim 'Emily in Paris', mọi người đã được nhìn ngắm một vẻ đẹp khác, khiến tất cả chúng ta thấy vui, tự hào cho thời trang Việt. Còn ở đời thật, đó lại là một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự tự tin. Khi tin vào niềm hạnh phúc mình có từ thời trang sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào khiến chúng ta e ngại".

Diễm My gắn liền với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Diễn viên yêu thích phụ kiện nên có khoảng 100 bộ trang sức bằng ngọc trai, đá quý.

Nhiều người thường tò mò bí quyết trẻ lâu của Diễm My. Ở tuổi 62, diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết không có bí quyết nào, chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi". Ngoài ra, chị cũng tập thể dục thường xuyên kết hợp với yoga, ngủ đủ giấc.

Bước sang tuổi 62, Diễm My vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp mặn mà, sang trọng. Chị góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như: “Mẹ chồng”, “Cô ba Sài Gòn”, “Gái già lắm chiêu”...

Giờ đây, Diễm My làm nghề vì đam mê do kinh tế vững vàng. Chị nhận được nhiều lời mời đóng phim, đi sự kiện nhưng đều cân nhắc kỹ để dành thời gian cho gia đình...

... và vui vẻ cùng bạn bè thân thiết.

Diễm My và hoa hậu Hà Kiều Anh.

Dàn sao dự kỷ niệm lễ cưới của Diễm My và ông xã:

Thiên Di (tổng hợp)

Ảnh, clip: FBNV, tư liệu