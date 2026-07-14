Điểm sàn (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của trường đại học.
Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, điểm sàn được xác định trên cơ sở tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Đây là 3 môn thuộc tổ hợp mà ngành đào tạo sử dụng để xét tuyển, không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT.
Mỗi trường đại học căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng nguồn tuyển và phổ điểm để xác định điểm sàn của từng ngành, từng phương thức xét tuyển.
Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.
Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện lọc ảo từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8. Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất vào 17h ngày 21/8.
Ở mùa tuyển sinh năm 2025, điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường đại học trên cả nước dao động từ 14-25 điểm. Tại TPHCM, nhiều trường có điểm sàn từ 20-24 điểm trở lên ở một số ngành, như Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch... Tuy nhiên, điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn, tùy thuộc số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và phổ điểm của từng năm.
Dưới đây là danh sách các trường đại học ở TPHCM công bố điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2026 được VietNamNet cập nhật để thí sinh và phụ huynh tiện theo dõi:
|Tên trường đại học tại TPHCM
|Điểm sàn năm 2026
|Trường Đại học Y Dược TPHCM
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|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM
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|Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
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|Trường ĐH Tôn Đức Thắng
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|Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
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|Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
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|ĐH Kinh tế TPHCM
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