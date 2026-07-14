Điểm sàn là gì?

Điểm sàn (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của trường đại học.

Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, điểm sàn được xác định trên cơ sở tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Đây là 3 môn thuộc tổ hợp mà ngành đào tạo sử dụng để xét tuyển, không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT.

Mỗi trường đại học căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng nguồn tuyển và phổ điểm để xác định điểm sàn của từng ngành, từng phương thức xét tuyển.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.