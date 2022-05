Điểm ‘vàng’ đầu tư căn hộ cho thuê ở khu Đông TP.HCM

Vị trí độc tôn - kết nối đa giác

Khu vực dọc đường Phạm Văn Đồng nổi trội hơn hẳn bởi sở hữu hàng loạt yếu tố từ giao thông an toàn, sự tiện nghi và cự li rất gần trung tâm TP.HCM. Bao đời nay, những khu vực đông dân cư, liền kề hàng loạt cơ sở kinh tế, nơi có hạ tầng giao thông và tiện ích phát triển luôn thu hút người đến ở.

Khu vực Bcons Polygon tọa lạc giao thông thuận lợi, liên thông với đường Quốc lộ 1A và cả Đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Bcons

Với lợi thế là Đại lộ (12 làn xe) trong nội đô nên kể từ thời điểm thông xe toàn tuyến (tháng 10/2015) Đại lộ Phạm Văn Đồng đã khoác chiếc áo mới lên cả một khu vực rộng lớn kéo dài từ quận Thủ Đức cũ sang đến các phường Đông Hoà, An Bình của TP Dĩ An. Sau 7 năm, đô thị nơi này đã “lột xác” với hạ tầng đô thị khang trang, tiện ích bề thế, đặc biệt thời gian di chuyển của người dân (tính từ vị trí cầu vượt Linh Xuân) vào Vòng xoay Hàng Xanh chỉ tầm 20 phút.

Lâu nay, đô thị phát triển ở đâu thì dân sẽ đến đó ở nên ngoài người mua an cư thì bộ phận người thuê ở cũng rủ nhau về đây. Nhìn tổng thể có thể thấy, sức hút của thị trường nhà cho thuê tại khu vực này được hậu thuẫn từ nhiều yếu tố. Lý giải cho hiện tượng sôi động của nhu cầu thuê nhà gần Phạm Văn Đồng, các chuyên gia phân tích rằng, lợi thế đầu tiên là vị trí.

Sở hữu 4 yếu tố quyết định hiệu suất khai thác tài sản

Hiếm có nơi nào như khu vực này có địa thế tiếp giáp cùng lúc hai thành phố vốn là cứ điểm sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương là TP. Dĩ An và TP. Thuận An, quận 9, quận 2, Bình Thạnh của TP.HCM. Nhờ sở hữu yếu tố đầu tiên là vị trí độc tôn, khu vực này xem như là tâm điểm kết nối của vùng kinh tế sản xuất chủ lực của vùng Đông Nam Bộ với các trục đường huyết mạnh chạy quanh như Quốc lộ 13 nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước, và khu vực Tây Nguyên; đường Quốc lộ 1A kết nối khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Miền Trung, Miền Bắc; tuyến Quốc lộ 1K nối liền TP.HCM với Bình Dương và Biên Hòa.

Không chỉ vậy, 2 trong 4 khu vực có cửa ngõ kết nối quan trọng của TP.HCM với Bình Dương qua hướng cầu vượt Sóng Thần và cầu vượt Linh Xuân nằm tại đây.

Tiếp đó, khu vực này còn sở hữu nguồn nhu cầu thuê nhà rất lớn đến từ gần 100.000 sinh viên học tại khu Đại học Quốc gia Tp.HCM cùng vài triệu người lao động làm việc các khu công nghiệp Bình Đường, Sóng Thần 1,2, 3, khu công nghệ cao, và trong các Quận trung tâm của TP.HCM.

Dự án căn hộ Bcons Polygon cung ứng nguồn cung sản phẩm căn hộ liền kề ngay Phạm Văn Đồng (Thủ Đức). Ảnh phối cảnh dự án. Ảnh phối cảnh dự án

Lượng cầu lớn tạo nên thanh khoản tốt cho thuê căn hộ. Đơn cử như dự án căn hộ Bcons Green View vừa bàn giao đầu năm 2022, đại diện ban quản lí khu căn hộ cho biết một số căn hộ khách hàng mua đầu tư đã chốt được hợp đồng cho thuê dài hạn ngay sau khi nhận căn hộ.

Ngoài yếu tố cự li từ nơi ở đến nơi làm việc, học tập quá gần thì sự tiện nghi cũng góp phần tạo nên sức hút của nhà cho thuê tại khu vực. Thực tế, người dân không phải đi đâu xa bởi mọi tiện ích từ mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khoẻ, học tập…. đều đạt mật độ phủ dầy khắp các tuyến đường.

Cụ thể, có đến 3 trung tâm thương mại lớn là Giga Mall, VinCom Thủ Đức, trung tâm thương mại Go! cùng hàng ngàn cửa hàng dân sinh, cùng các tuyến phố thương mại là Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1K, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi và không dưới 10 điểm chợ truyền thống. Phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ đã có ba bệnh viện quy mô lớn là Thủ Đức và Hoà Hảo, Hoàn Mỹ.

Với hạ tầng tiện ích như vậy, khu vực quận Thủ Đức cũ và các phường Đông Hoà, An Bình của TP. Dĩ An được người dân rỉ tai nhau như một điểm an cư lý tưởng. Đây là lí do chính khiến thanh khoản cho thuê của các khu căn hộ đã đưa vào khai thác nằm dọc theo trục đường Đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1K luôn ở tầng suất cao.

Không gian nội khu Bcons Polygon tiện nghi đáp ứng đời sống chất lượng cho cư dân. Ảnh phối cảnh dự án

Anh Hoàng Ân, một khách thuê căn hộ tại Bcons Green View cho biết, gia đình chọn dự án này để an cư là vì nơi này không chỉ thoáng mát, tiện nghi, giao thông rất thuận tiện. Hiện tại, anh Ân đang làm việc tại Quận 3, và vợ anh làm việc tại quận 9, đặc biệt thời gian di chuyển từ đây đến chỗ làm nhanh hơn chỗ thuê ở trong TP.HCM trước đây.

Được biết, Tập đoàn Bcons chuẩn bị đưa ra thị trường dự án thứ 8 - Bcons Polygon có vị trí liền sát với đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức cũ), gia đình cũng đã lên kế hoạch sở hữu một căn hộ để an cư, anh Ân đã cho biết.

Dự án Bcons Polygon tọa lạc ngay mặt tiền đường Bế Văn Đàn, kết nối vào đường Phạm Văn Đồng chỉ trong 1-2 phút. Điều đặc biệt hơn, Bcons Polygon là nguồn cung hiếm hoi trên thị trường có vị trí cách trung tâm TP.HCM chỉ 12km, với thời gian di chuyển tầm 20 phút, có giá dự kiến nằm trong khung dưới 2 tỷ đồng. Vì vậy, sản phẩm hứa hẹn “làm mưa làm gió” về thanh khoản trên thị trường tới đây.

Tấn Tài