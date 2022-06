Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường ‘cát’

Ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).

Hồi tháng 4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Phú Cường để điều tra hành vi “Trốn thuế”.

Cơ quan CSĐT đọc Lệnh bắt tạm giam đối bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo cơ quan điều tra, bị can Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, bị can Cường đứng tên đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Phú Cường. Con gái của bị can Cường đứng tên đại diện Công ty TNHH MTV Sông Thoại.

Từ năm 2016 - 2020, bị can Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với nhiều công ty, tổng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền doanh thu này, bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế…

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng 2,4 tỷ đồng để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại.

Hoài Thanh