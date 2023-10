Chiều nay (17/10), Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức kiểm tra, làm việc với Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một để xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường trong hoạt động của phòng khám này.

Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một

Trước đó, 2 nhân viên của phòng khám bị người dân phát hiện đốt rác thải y tế (chai, lọ đựng thuốc) và một số hóa đơn chứng từ liên quan đến việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại khu vực bờ sông Sài Gòn, nằm trong khu tái định cư An Sơn (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khi bị người dân chất vấn về việc đốt rác thải y tế, hai nhân viên trả lời do thấy nhiều người đốt nên mình cũng đốt rồi lên xe ô tô bán tải rời đi.

Trong số giấy tờ bị đốt có nhiều hóa đơn, biên nhận liên quan đến kê đơn thuốc, thu tiền của bệnh nhân từ khoảng tháng 9.

Sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Tại buổi làm việc, nhân viên phòng khám cho rằng đang đi câu cá dọc sông Sài Gòn, thấy giấy tờ và chai lọ trên xe không còn dùng nên đem đốt.

Đại diện Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một cho biết không chỉ đạo nhân viên đốt rác thải y tế. Việc xử lý chất thải tại phòng khám đã được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý trong ngày theo đúng trình tự.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản sự việc, đồng thời tiếp tục xác minh xử lý.