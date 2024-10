Ngày 5/10, cơ quan điều tra ở TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Bảo Trường (37 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trường là đối tượng lấy ô tô của một tài xế trên địa bàn quận Cái Răng rồi bỏ chạy đến tỉnh Tiền Giang.

Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ đối tượng Trường. Ảnh: CACC

Tối 29/9, Công an quận Cái Răng nhận tin báo của anh L.V.M.P. (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) – tài xế ô tô dịch vụ về việc bị nam hành khách chiếm đoạt phương tiện.

Theo đó, nam hành khách này yêu cầu anh P. chở mình từ Cần Thơ sang Vĩnh Long. Trong lúc đi đường, anh P. thấy người khách có biểu hiện bất thường, nghi cướp tài sản nên lái xe đến gần Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ (đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), với mục đích nhờ hỗ trợ.

Khi anh P. vừa mở cửa ô tô, bỏ chạy bộ thì người khách trên xe xông lên vị trí lái, chiếm đoạt phương tiện chạy về hướng TPHCM. Công an quận Cái Răng báo cáo vụ việc về Ban Giám đốc Công an TP để có hướng chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp truy bắt đối tượng. Công an TP Cần Thơ đã thông báo đặc điểm phương tiện đến các đơn vị của Công an tỉnh Tiền Giang, Long An nhờ hỗ trợ, chốt chặn trên tuyến đường đối tượng đang tẩu thoát.

Đến khoảng 22h55, tại khu vực xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành), Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đón lõng, chặn bắt đối tượng Trường, cùng phương tiện đã chiếm đoạt của tài xế.

Bước đầu, Trường khai từ TPHCM xuống TP Cần Thơ và thuê khách sạn trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Do không có tiền trả cho khách sạn, Trường bỏ trốn, thuê xe dịch vụ đi vòng vòng từ Ninh Kiều, qua Cái Răng, sau đó kêu tài xế chạy sang cầu Cần Thơ, rồi lấy ô tô bỏ chạy như nói trên.

Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Trường dương tính với ma túy đá.