Vụ đến nhậu rồi bắt nhân viên quán ăn đứng xếp hàng để đánh, khởi tố 6 đối tượng

Ngày 9/4, nguồn tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 6 bị can. Những người này bị khởi tố do có liên quan đến hành vi đánh nhân viên quán nhậu Tám Lúa, thị trấn Liên Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, tối 6/4, ông Trần Xường Phấn (SN 1973, có biệt danh Phấn “cẩu”, trú tại huyện Đức Trọng) cùng gia đình và một số người bạn đến ăn tối tại quán Tám Lúa.

Nhóm gây rối tại nhà hàng (ảnh bắt từ clip)

Do đang bức xúc vì ông Phấn bị đánh hôm 5/4, bà Nguyễn Thị Út Liên (SN 1980, vợ ông Phấn) đã đánh nhân viên phục vụ nhà hàng này.

Thấy vậy, có 5 người đi cùng vợ chồng ông Phấn cũng lao vào đánh, trong đó Lê Quốc Bảo (SN 1999) đã vào khu vực bếp gọi nhân viên quán nhậu Tám Lúa ra xếp hàng xin lỗi ông Phấn; còn Chương Văn Cường (SN 1989, biệt danh “Ty ma gà”) và Giàng Ngọc Tuệ (SN 1992, có biệt danh “Bo nhóc”) và một số người khác tát, đánh số nhân viên này…

Tiếp nhận thông tin gây rối trên, Công an huyện Đức Trọng đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc.

Căn cứ các tài liệu thu thập được và lời khai của những người liên quan, cơ quan CSĐT xác định, có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người đánh nhân viên nhà hàng Tám Lúa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

