Diễn viên 'Con nhà siêu giàu châu Á' tố nhà sản xuất phim tấn công tình dục

Khi đã thành công, Constance Wu không còn sợ mất việc và quyết định nói 'không' với hành vi quấy rối tình dục.

Constance Wu sinh năm 1982, là diễn viên người Mỹ gốc Đài Loan, Trung Quốc. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai nữ chính trong bộ phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) ra mắt năm 2018 với doanh thu ấn tượng và vô số giải thưởng.

Mới đây nữ diễn viên 40 tuổi gây chấn động khi tiết lộ về trải nghiệm kinh khủng khi làm phim truyền hình Fresh Off the Boat. Chia sẻ với phóng viên chương trình The Atlantic ngày 23/9 nhân dịp quảng bá cho Making a Scene - cuốn sách mới sắp ra mắt, Constance Wu cho hay cô đã bị một trong các nhà sản xuất của phim sitcom Fresh Off the Boat lạm dụng tình dục trên hiện trường một cảnh quay. Dù không hề thoải mái với tình huống này nhưng Constance Wu nói thời điểm đó cô quyết định im lặng để bảo vệ phim truyền hình này bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á.

"Nhà xuất bản đã khích lệ tôi viết ra chuyện này nhưng ban đầu tôi nghĩ mình đã khép lại một chương trong đời rồi. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng nên nói ra điều đó vì đó thực sự là trải nghiệm kinh hoàng trong những năm đầu tham gia phim. Không ai biết điều đó cả vì đó thực sự là show diễn lịch sử với người Mỹ gốc Á. Đó là show duy nhất trên truyền hình phát sóng suốt 20 năm có diễn viên là người Mỹ gốc Á và tôi không muốn huỷ hoại danh tiếng của show diễn đại diện cho chúng tôi", Constance Wu nói.

Constance Wu trong phim 'Con nhà siêu giàu châu Á'.

Tuy nhiên nữ diễn viên không tiết lộ danh tính nhà sản xuất lạm dụng tình dục mình. Constance Wu cho hay có một vài người trong ê kíp sản xuất biết sự việc nhưng hàng ngày họ vẫn đi làm và tỏ ra thân thiết với nhà sản xuất kia. Constance Wu không trách họ bởi cô biết nếu nói ra họ có thể bị đuổi việc.

Constance Wu sau đó đã có một quãng nghỉ diễn để đi điều trị tâm lý bởi ám ảnh về vụ lạm dụng tình dục. "Mỗi lần nhắc về chuyện này tôi bắt đầu khóc và thấy thật khó khăn khi phải giữ bí mật về nó một thời gian dài", Constance Wu vừa khóc vừa nói.

Nữ diễn viên tham gia phim Fresh Off the Boat từ năm 2015 - 2020, trải qua 6 mùa. Hiện kênh ABC - đơn vị sản xuất và phát sóng Fresh Off the Boat - chưa lên tiếng về cáo buộc của nữ diễn viên, cũng chưa hồi đáp khi truyền thông liên hệ.

Phim 'Con nhà siêu giàu châu Á'

An Na