Diễn viên đóng thế 'Người Dơi' qua đời

Daily Mail đưa tin Dave Lea, diễn viên đóng thế cho Michael Keaton trong Batman và Batman Returns, qua đời vào 17h ngày 6/8, hưởng thọ 67 tuổi.

Trên trang mạng xã hội chính thức, đại diện phía Dave Lea chia sẻ: "Anh ấy qua đời trong vòng tay của những người thân yêu. Chúng tôi trân trọng lời nói, câu chúc tốt đẹp từ mọi người tại thời điểm này. Dave, anh là một chiến binh cho tới tận phút cuối cùng".

Nguồn tin từ TMZ cho biết nam diễn viên qua đời sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư.

Dave Leah sinh năm 1955. Theo tiểu sử đăng trên trang DaveLea.com, anh bắt đầu học võ thuật từ tuổi thiếu niên. Anh đi khắp thế giới để học hỏi qua các bậc thầy nổi tiếng như Leong Swee Lun, Dan Inosanto và Joseph Cheng.

Mục tiêu của Dave Leah là làm việc trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh. Năm 1989, anh trở thành diễn viên đóng thế cho Michael Keaton trong Batman.

Dave Leah đóng cảnh hành động nguy hiểm thay cho Michael Keaton trong Batman và Batman Returns. Ảnh: Dave Leah.

3 năm sau, anh được thuê để làm việc với Keaton một lần nữa trong bộ phim Batman Returns. Anh cũng là diễn viên đóng thế của Val Kilmer tại Batman Forever. Ở Batman & Robin, anh thực hiện các pha hành động nguy hiểm thay cho George Clooney, Arnold Schwarzenegger và Chris O'Donnell.

Lea lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với tư cách diễn viên chính thức trong Tango And Cash. Anh đảm nhận vai Sonny. Phim có sự tham gia của Kurt Russell và Sylvester Stallone. Ngoài việc đóng phim, anh còn đào tạo và biên đạo cảnh chiến đấu cho Stallone.

Anh chăm chỉ làm việc trong 30 năm tiếp theo để huấn luyện nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Ben Affleck, Tom Cruise, Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer...

Một trong số dự án cuối cùng của anh trước khi qua đời là làm diễn viên đóng thế cho Mickey Rourke ở The Commando. Anh cũng là chuyên gia quản lý, điều phối cảnh hành động nguy hiểm trong bộ phim Everything Will Be Fine In The End sắp ra mắt.

