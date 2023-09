Sáng 21/9, nam diễn viên Yoo Ah In có mặt ở cơ quan điều tra để tham dự buổi chất vấn. Khi đang di chuyển từ phiên toà thẩm vấn sang khu vực đợi lệnh, Yoo Ah In đã bị một người dân phẫn nộ ném một xấp tiền vào mặt và nói: "Mang đến nhà tù mà dùng!".

Yoo Ah In bị người dân ném tiền vào mặt.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Yoo Ah có đến 200 lần sử dụng chất cấm, chi khoảng 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng) để mua propofol (loại thuốc kê đơn, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc vì có khả năng gây nghiện).

Số tiền được chi trong khoảng thời gian 2020 tới nay. Con số trên chưa bao gồm các loại ma túy khác mà nam diễn viên sử dụng.

Ngoài ra, nam diễn viên bị cáo buộc sử dụng bất hợp pháp khoảng 1.000 viên thuốc ngủ kê đơn dưới tên những người khác, dùng cocaine và cần sa ở Mỹ với 4 người quen ở Mỹ.

Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy, dương tính với 7 loại chất cấm.

Yoo Ah In vẫn phủ nhận cáo buộc tiêu huỷ bằng chứng. Đây là lần thứ hai phía kiểm sát yêu cầu lệnh bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/9, công tố viên chính thức nộp lại đơn xin lệnh bắt giữ nam diễn viên Yoo Ah In. Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy, dương tính với 7 loại chất cấm.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik, sinh năm 1986 và bắt đầu ra nhập làng giải trí từ năm 2003. Anh được đánh giá là có tài năng xuất chúng khi liên tiếp gặt hái được thành công lớn ở độ tuổi còn rất trẻ. Diễn xuất đa dạng, biến hoá ấn tượng trong hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình đã giúp tên tuổi Yoo Ah In vươn lên tầm ngôi sao hạng A.

Dư luận Hàn Quốc rất phẫn nộ trước vụ việc của Yoo Ah In

Năm 2018, tờ New York Times chọn Yoo Ah In là một trong 12 diễn viên của năm, dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của anh. Thành công của Yoo Ah In từng truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên trẻ, cũng như khiến các tiền bối nể phục.

Vì vậy khi vụ việc nổ ra, dư luận Hàn Quốc rất phẫn nộ và cho rằng nam diễn viên gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

(Theo VTC)