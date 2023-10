Gia đình nam ca sĩ Seol Woon Do đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc Mercedes-Benz của họ, do vợ của Seol Woon Do - diễn viên Lee Soo Jin - cầm lái, đâm vào một nhà hàng, làm 10 người bị thương. Sự việc xảy ra sau khi cặp đôi nổi tiếng ra khỏi nhà để ăn tối cùng con cái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin về vụ tai nạn này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội và trong báo chí Hàn Quốc. Mô tả từ nhân chứng cho biết, chiếc xe do Lee Soo Jin điều khiển đã đâm vào một chiếc taxi bên đường với tốc độ cao trước khi đâm thẳng vào một nhà hàng. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần cửa của xe bị biến dạng, và nhiều khu vực bị hư hại nặng, đặc biệt là trong nhà hàng và đối với những người đang qua đường.

Tối 26/10, đại diện của Seol Woon Do đã lên tiếng giải thích về sự cố: "Chiếc xe đột ngột tăng tốc, Lee Soo Jin đã cố gắng đạp phanh nhưng không thể dừng lại kịp. Không có chứng cứ về việc cô ấy sử dụng ma túy hoặc say rượu khi lái xe như những tin đồn".

Gia đình diễn viên Seol Woon Do và ca sĩ Lee Soo Jin.

Thông tin về gia đình Seol Woon Do ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông. Seol Woon Do là nghệ sĩ nhạc trot nổi tiếng Hàn Quốc và vợ anh - Lee Soo Jin - là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Con trai của họ - Seung Hyun, còn được biết đến với nghệ danh Lumin - cũng hoạt động giải trí nhưng chưa đạt được thành tựu lớn.

