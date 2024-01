Truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin, cố diễn viên Lee Sun Kyun phải đối mặt với số tiền đền bù khổng lồ sau bê bối chất cấm dù đã qua đời.

Theo đó, một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc cho biết, nếu vướng bê bối ảnh hưởng đến hợp đồng hợp tác giữa hai bên, các nghệ sĩ sẽ phải trả khoản tiền bồi thường cao gấp 2 – 3 lần so với mức thù lao nhận được.

Lee Sun Kyun đối diện số tiền đền bù khổng lồ dù đã qua đời.

Đối với trường hợp của Lee Sun Kyun, vụ bê bối chất cấm của nam diễn viên đã ảnh hưởng tới 3 đoàn làm phim. Hai bộ phim The Land Of Happiness và Project Silence dù đã quay xong nhưng chưa có lịch chiếu trong khi bộ phim No Way Out phải hoãn quay sau khi scandal liên quan tới nam diễn viên nổ ra.

Theo ước tính của chuyên gia, số tiền đền bù mà cố diễn viên phải chịu có thể lên tới 3 – 5 tỷ won (tương đương 55 – 92 tỷ đồng). Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc không đề cập đến việc nam tài tử có được miễn trừ trách nhiệm sau khi qua đời không hay ai sẽ là người đứng ra trả tiền bồi thường.

3 bộ phim bị ảnh hưởng bởi bê bối của Lee Sun Kyun.

Trước đó ngày 27/12/2023, Lee Sun Kyun qua đời do tự tử bằng khí than. Nam tài tử tìm đến cái chết trong thời gian đang bị điều tra sử dụng ma túy. Trong thư tuyệt mệnh, Lee Sun Kyun thừa nhận mình phải chịu đựng sự mệt mỏi, áp lực vì những tin đồn liên quan tới cuộc sống cá nhân. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi gia đình, công ty quản lý vì gây ra nhiều rắc rối cho họ.

Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun khiến giới nghệ sĩ Hàn Quốc chấn động và lên tiếng đòi lại công bằng cho anh. Họ cho rằng cảnh sát đã điều tra quá mức và phạm sai lầm trong việc tiết lộ quá trình điều tra khiến dư luận chĩa mũi dùi về phía Lee Sun Kyun dù sự thật chưa được làm rõ.

Cảnh sát bị cáo buộc có trách nhiệm với cái chết của Lee Sun Kyun.

Thậm chí, vào ngày 12/1, hơn 2.000 nghệ sĩ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo yêu cầu mở lại cuộc điều tra sự thật sau cái chết của nam tài tử. Hiện đội điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế Hàn Quốc đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến những cáo buộc này.

Đám tang của Lee Sun Kyun:

Hà Vy