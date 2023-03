Cách đó 1 ngày, nam diễn viên còn chia sẻ trên Instagram về 4 chú chó của mình. Lance Reddick đột ngột ra đi chỉ trước 1 tuần công chiếu John Wick 4 khiến cả người hâm mộ lẫn bạn diễn Keanu Reeves sốc nặng.

Lance Reddick và Keanu Reeves.

Keanu Reeves đã có bài chia sẻ xúc động về Lance Reddick trên trang cá nhân. Anh nói vô cùng đau buồn, trái tim tan nát khi nghe tin người bạn, người đồng nghiệp mình yêu mến ra đi. Keanu Reeves khen Lance Reddick là người cực kỳ chuyên nghiệp và vui vẻ khi làm việc với bất cứ ai.

Diễn viên Ben Stiller viết: "Lance Reddick là một diễn viên vô cùng cuốn hút, một con người tuyệt vời". Ben Stiller khen tài tử quá cố lúc nào cũng tinh tế trong mọi việc anh làm.

Lance Reddick sinh năm 1962, nổi tiếng với vai Charon trong loạt phim John Wick và gây chú ý với các phim: The Wire, Resident Evil, Bosch, Lost, Oz, Godzilla vs. Kong, One Night in Miami, White House Down, The Guest...

Ra đi đột ngột, anh để lại nhiều dự án dở dang: Percy Jackson and the Lightning Thief, White Men Can't Jump, Shirley, St. Sebastian và Ballerina - ngoại truyện của John Wick.