Sir Ian McKellen. Ảnh NME

Vở Player Kings khởi động từ tháng 4 và Ian McKellen đã nhận lời trở lại đảm nhận vai Gandalf "nếu tôi còn sống" như lời ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times of London xuất bản ngày 7/6.

Sir Ian McKellen sinh năm 1939. Ông nổi tiếng nhất với vai Gandalf trong loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn (Lord of the Rings) từng giành 6 tượng vàng Oscar và vai Magneto trong loạt phim ăn khách toàn cầu Dị nhân (X-Men). Sir Ian McKellen đã 2 lần được đề cử Oscar. Ở tuổi U90, ông khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn biểu diễn trên sân khấu hàng đêm.

Ian McKellen trong phim 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' (The Lord of the Rings):

Quỳnh An - Theo PEOPLE