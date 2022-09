Loạt phim 'Chúa nhẫn' thắng 6 tượng vàng Oscar trở lại rạp chiếu sau 20 năm

Trailer 'The Lord of the Rings: The Two Towers' (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hai tòa tháp)

Được ra mắt lần đầu vào năm 2001, bộ ba phim Chúa tể của những chiếc nhẫn của đạo diễn Peter Jackson đã gặt hái được nhiều thành công vô tiền khoáng hậu. Sắp tới, hai phần phim lần lượt là The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Nghĩa tình huynh đệ) và The Lord of the Rings: The Two Towers (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hai tòa tháp) sẽ lần lượt trở lại rạp chiếu từ 30/9 và 14/10 với hình ảnh chất lượng cao và thêm các định dạng mới hấp dẫn như IMAX.

Chúa tể của những chiếc nhẫn dựa trên bộ tiểu thuyết vĩ đại của cố nhà văn J.R.R. Tolkien. Nội dung phim lấy bối cảnh tại vùng Middle Earth (Trung Địa), kể về cuộc hành trình tiêu diệt chiếc nhẫn quyền lực (One Ring) của một người Hobbit tên Frodo Baggins. Số phận của vùng Trung Địa nằm trong tay Frodo và tám người bạn trong Hiệp hội bảo vệ nhẫn (The Fellowship of the Ring) trong chuyến đi tới núi Doom ở Mordo, nơi duy nhất có thể phá huỷ chiếc nhẫn One Ring của chúa tể bóng tối Sauron.

Mặc dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua nhưng dường như sức hút của vùng đất Trung Địa huyền bí vẫn chưa bao giờ giảm đối với những người hâm mộ dòng phim fantasy. Sự ra đời của loạt phim Chúa nhẫn đã thay đổi bộ mặt của Hollywood mãi mãi. Lần đầu tiên, một dự ám phim viễn tưởng được đánh giá cao về chuyên môn lẫn thương mại với chiến thắng 17 giải Oscar (hai phần 1 và 2 lần lượt thắng 4 và 2 giải Oscar, phần 3 The Lord of the Rings: The Return of the King ra mắt năm 2003 đã nhận 11 tượng vàng).

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của ba phần phim chính là phần hình ảnh vô cùng ấn tượng, tôn trọng gần như tuyệt đối những miêu tả trong bộ truyện gốc từ những đặc điểm ngoại hình của từng tộc người như sự nhỏ bé của người Hobbit, khuôn mặt đáng sợ của loài Orcs hay diện mạo to lớn của Thần Cây; cho tới sự hùng vĩ của vùng đất Trung Địa tất cả đã được đưa lên màn ảnh rộng một cách trọn vẹn nhất. Ngoài ra, cách sử dụng màu sắc thông minh và tinh tế, kết hợp với những góc máy toàn, những yếu tố đã tạo nên một Trung Địa như bước ra từ tiểu thuyết.

Những trận đánh trong Chúa tể của những chiếc nhẫn còn giúp nâng tầm bộ phim với độ hoành tráng khiến ai cũng phải choáng ngợp. Từ những trận đánh nhỏ cho tới những trận đánh mang tính quyết định, tất cả đề đã được các nhà làm phim chăm chút từng chi tiết nhỏ và khiến nó không thể hoàn hảo hơn, dễ dàng làm say đắm trái tim của những khán giả khó tính nhất.

Có thể nói, các nhà làm phim Chúa tể của những chiếc nhẫn không chỉ tạo nên một bộ phim mà họ đã tạo nên cả một thế giới độc nhất vô nhị trên màn ảnh. Mặc dù hệ thống câu chuyện trong tiểu thuyết gốc rất phức tạp nhưng đạo diễn Peter Jackson đã cố gắng để giữ lại những sự kiện chính và giúp câu chuyện luôn mạch lạc, không bị chắp vá. Và những nỗ lực này đã đem lại nhà làm phim những thành công mà tới hiện tại khó bộ phim nào có thể vượt qua được.

Quỳnh An