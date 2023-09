Bên cạnh kiến trúc duy mỹ, với diện tích hơn 44 ha và 5.300 loại cây xanh cùng hệ động thực vật phong phú, nghĩa trang Pere Lachaise (Pháp) được ví như “một khu vườn bảo tồn độc đáo giữa lòng Paris”. Đây còn là nơi yên nghỉ của nhiều người nổi tiếng. Từ giữa thế kỷ XX, Pere Lachaise được biết đến như một điểm tham quan độc đáo tại Pháp. Nhờ kiến trúc độc đáo và phong cảnh nên thơ, mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 2 triệu lượt khách ghé thăm.

Nghĩa trang Pere Lachaise (Pháp)

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đề cao chữ hiếu, người dân luôn muốn tổ chức tang lễ long trọng cho người đã khuất. Sự long trọng, trang nghiêm của tang lễ thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với tổ tiên, sự gắn kết tình cảm gia đình, địa vị xã hội và tôn nghiêm của gia tộc.

Bà Yueh-Yun Ho - Chủ tịch Wayturn Development, một trong những tập đoàn hàng đầu Đài Loan về trung tâm tang lễ chia sẻ thêm: “Người Đài Loan có quan niệm mua trước sinh phần như một sự chuẩn bị chu đáo cho những sự kiện lớn trong cuộc đời, việc này cũng là để có nhiều quyền lựa chọn về vị trí sử dụng trong tương lai hơn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho gia tộc”.

Chi phí cho việc an nghỉ tại các trung tâm tang lễ ở đây cao; thường có giá từ 10.000 USD đến hàng triệu đô la Mỹ (trung tâm mai táng Parlor), 10.000 - 50.000 USD (công viên văn hóa tưởng niệm Yongheng Cultural Park), 100.000 USD cho mộ đơn và vài triệu đô la Mỹ cho mộ gia tộc với diện tích khoảng 100m2 (Chin Pao San).

Trong khi đó, tại các trung tâm ở Malaysia do Nirvana điều hành, một hộc lưu tro cốt có giá dao động từ 2.600 - 43.000 USD.

Cũng như các nước trong khu vực, Việt Nam coi trọng văn hóa tang ma. Khác với nơi chôn cất “truyền thống”, các hoa viên ngày nay được quy hoạch chuyên nghiệp, cảnh quan chú trọng tính phong thủy, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc. Nhiều hoa viên sở hữu không gian bình yên và nghệ thuật, đảm bảo tính trang trọng và ý nghĩa về mặt tâm linh.

Hoa Viên Bình An (Đồng Nai)

Hoa viên Bình An (Đồng Nai) là công viên nghĩa trang lớn hàng đầu nước ta với diện tích lên đến 100ha, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ. Nhờ đó, nơi đây ngày càng được nhiều người chọn là nơi yên nghỉ cho thân nhân.

Đại diện chủ đầu tư - công ty TNHH Hoa Viên Bình An chia sẻ: “Hoa viên Bình An hướng đến kiến tạo một nơi an nghỉ với sự vượt trội về quy mô, vị trí và chất lượng dịch vụ. Qua việc tích hợp công nghệ hiện đại như: VR 360, ứng dụng “Công viên miền ký ức”, cung cấp dịch vụ trọn gói ( thiết kế - xây dựng mộ phần - chăm sóc, bảo dưỡng - tổ chức các nghi lễ)… Hoa Viên Bình An đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng… Trong chuyến viếng thăm Hoa viên Bình An diễn ra gần đây, ông Tony Liu - Chủ tịch công ty Sino Life (Đài Loan) - đối tác của Hoa viên Bình An ấn tượng về cách tổ chức, quản lý nơi đây”.

Chánh điện Hoa Viên Bình An Vĩnh Nghiêm

Đền Trình tại Hoa Viên Bình An

Đặc biệt, Hoa viên Bình An còn là thành viên duy nhất của Hiệp hội quản trang Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bích Đào