Giống như nhiều phương tiện di chuyển khác, xe điện cũng có thể hỏng hoặc hết pin khi đang chạy trên đường. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang tham gia giao thông, bạn có thể sẽ phải đẩy xe gọn vào bên đường hoặc tệ hơn là phải cần sự trợ giúp của xe cứu hộ.

Tuy nhiên, xe điện sẽ có sự khác biệt về cấu tạo so với xe động cơ đốt trong. Dưới đây là một số lưu ý mà người dùng cần nắm được để tránh cho chiếc xe điện gặp thêm các vấn đề hỏng hóc ngoài ý muốn.

Có thể đẩy xe điện giống như xe dùng động cơ đốt trong không?

Những người dân giúp chủ xe cùng đẩy một chiếc xe điện bị hết pin. Ảnh: NewsNationNow

Câu trả lời là có thể nhưng phải đảm bảo rằng chiếc xe điện phải có chế độ số N. Chế độ này có tác dụng ngắt mô-tơ khỏi hệ truyền động. Chỉ có một vài mẫu xe điện như Tesla, Nissan Leaf hay Chevrolet Volt là có chế độ N. Vì thế, nếu đẩy xe điện trong trường hợp chưa chuyển về số N có thể làm hỏng mô-tơ.

Tuy nhiên, có những dòng xe điện không có số N, hoặc nhà sản xuất ô tô thiết kế số N làm nhiệm vụ là nhả phanh đỗ xe, khi đó hộp số, mô-tơ vẫn quay cùng với bánh xe. Bên cạnh đó, mô-tơ còn có thể tạo ra dòng điện, làm hỏng hệ thống điện tử của xe.

Mặt khác, việc đẩy xe điện sẽ mất nhiều công sức và khó khăn hơn so với xe động cơ đốt trong thông thường. Lý do là bởi trọng lượng xe điện thường nặng hơn gần gấp 2 lần so với xe sử dụng động cơ đốt trong, chủ yếu đến từ pin của xe.

Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng một số xe điện sẽ tự động kích hoạt chế độ P (phanh đỗ) khi xe tắt máy, vì vậy tài xế cần phải tắt chức năng này trước khi có thể di chuyển xe. Nhìn chung, trong trường hợp này, tốt nhất là chủ xe hoặc tài xế đợi xe cứu hộ hoặc thợ sửa chữa đến.

Xe cứu hộ có thể kéo xe điện được không?

Với lý do tương tự như trên, xe cứu hộ cũng có thể kéo xe điện nhưng phải rất cẩn thận khi làm điều này. Theo các chuyên gia cứu hộ ô tô, không nên trực tiếp kéo xe điện trên đường vì làm như vậy sẽ gây hư hỏng nghiêm trọng cho mô-tơ do hầu hết xe điện chỉ sử dụng hộp số 1 cấp.

Tesla có cảnh báo và hướng dẫn chủ xe trong các tình huống phải cần tới sự hỗ trợ của xe cứu hộ. Ảnh: Tesla

Chính vì vậy, tốt nhất nên sử dụng loại xe cứu hộ sàn trượt đối với những chiếc xe điện gặp trục trặc hoặc hết pin. Ngoài ra, xe cứu hộ có thể kéo xe điện miễn là 4 bánh xe không chạm đất, có thể nâng 2 bánh trước hoặc 2 bánh sau lên trong khi 2 bánh còn lại đặt trên xe đẩy (dolly). Khi đó, người lái xe sẽ không cần phải lo lắng về bất kỳ hư hỏng tiềm ẩn nào cho động cơ điện.

Theo TheSun

