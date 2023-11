Liên quan tới nghi án chồng giết vợ trong nhà nghỉ rồi tự sát, trưa 3/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Cương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết, 2 vợ chồng trẻ trong vụ việc là người dân địa phương, mới cưới nhau được một thời gian.

Theo ông Sơn, trước đó gia đình này không có điều tiếng gì. "Tôi nghĩ là do bột phát nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy", ông Sơn nói.

Vị lãnh đạo xã Cương Sơn cho biết, hiện tại gia đình đang lo hậu sự cho người vợ.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Ông Đào Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 3h hôm nay, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của ông T.X.T. (SN 1969, là quản lý nhà nghỉ T.T. ở thị trấn Đồi Ngô) về vụ việc.

Theo tin báo, tại nhà nghỉ xảy ra vụ gây thương tích, hậu quả khiến anh Lê Văn T. (SN 1994) và chị Quách Thị H. (SN 2000, là vợ anh T., cùng trú tại xã Cương Sơn) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng 4h20 cùng ngày, chị H. tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Viện KSND huyện và Công an thị trấn Đồi Ngô khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 21h15 ngày 2/11, chị H. vào nhà nghỉ T.T. thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 21h30, anh T. đến nhà nghỉ ở cùng chị H.

Sau đó xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, chị H. dùng 1 dao nhọn (loại dao gọt hoa quả do chị H. cầm theo) đâm vào bụng anh T.

Anh T. giằng được dao và đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực chị H. Tiếp đó anh T. dùng dao tự đâm vào vùng ngực của mình.