Ngày 4/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp tài sản xảy ra ở huyện Đức Linh.

Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh, khoảng 4h ngày 2/9, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vũ Hòa, tổ tuần tra của Công an huyện phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số, chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn trộm chó nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng này không chấp hành, còn dùng cây chích điện để tấn công lại lực lượng chức năng rồi bỏ chạy, làm hai cán bộ công an bị thương nhẹ.

Qua xác minh truy xét, Công an huyện Đức Linh xác định Bùi Văn H. (28 tuổi) và Lưu Công M. (38 tuổi, anh rể của H.) cùng trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa, là hai đối tượng thực hiện hành vi trên, nên tiến hành mời làm việc.

Tuy nhiên, chỉ có H. lên làm việc và không thừa nhận hành vi của mình. Sau đó H. được gia đình bảo lãnh cho về nhà tối 2/9. Riêng M. bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp tục xác minh, Công an huyện Đức Linh xác định M. trốn lên tỉnh Bình Phước nên cử một tổ công tác truy tìm và mời về làm việc. Theo đó, M. đã thừa nhận cùng H. thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ.

Căn cứ vào kết quả làm việc với M., đến 19h20 ngày 3/9, Công an huyện Đức Linh tiếp tục mời H. về trụ sở để làm việc. Tại đây, H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khi đang làm việc với cơ quan công an, đến khoảng 21h10 cùng ngày, H. có biểu hiện mệt, khó thở, nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện, H. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thành lập tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng, cùng các lực lượng chức năng trực tiếp đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời làm việc với Công an huyện để làm rõ vụ việc.

“Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí ngay sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra nguyên nhân tử vong của Bùi Văn H.”, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin.