Điều tra nhóm nam sinh ở Thanh Hóa xâm hại một bạn nữ lớp 9

Thông tin từ UBND xã Tam Văn, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nghi xâm hại tình dục tập thể đối với một học sinh lớp 9 của Trường Tiểu học và THCS Tam Văn.

Sau khi nhận được thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã triệu tập 6 học sinh nam trên địa bàn huyện để điều tra, làm rõ.

Các nghi phạm gồm L.Th.L. (SN 2009), N.Đ.Ch. (SN 2009), đều ở bản Lót, xã Tam Văn.

L.M.Tr. (SN 2008); Ph.D.K. (SN2009); V.V.H. (SN 2008); Ph.V.H. (SN 2009), đều ở bản Buốc, xã Lâm Phú (Lang Chánh).

Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 24/4 tại bản Lót, xã Tam Văn, trong lúc nhóm học sinh đi dự sinh nhật cùng nhau.

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết, do tính chất phức tạp của vụ việc nên Công an huyện Lang Chánh đã báo cáo và chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Dương