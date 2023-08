Vào ngày 4/8, chuyến bay của hãng hàng không Iraq đi từ Dubai đến Baghdad đã bị hoãn trên đường băng sân bay quốc tế Dubai để xử lý sự cố một con gấu bất ngờ tẩu thoát, Sky News đưa tin .

Một video được nhật báo The National của UAE chia sẻ cho thấy con gấu đi lang thang tự do trong khoang hàng hóa của máy bay trong khi các nhân viên cố gắng trấn an hành khách.

Đại diện của Hãng hàng không Iraq hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc. Nhưng theo một quan chức hàng không Iraq thì con gấu đang được vận chuyển đến thủ đô Baghdad của Iraq. Tuy nhiên, danh tính chủ nhân cùng loại gấu không được tiết lộ.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với The Sun, hãng hàng không cho biết sự chậm trễ là do những lý do "nằm ngoài tầm kiểm soát". Hãng này đã xin lỗi những hành khách bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ, đồng thời cho biết thêm rằng máy bay vẫn tiếp tục đến thủ đô của Iraq sau khi con gấu được đưa đi.

"Sự chậm trễ xảy ra do một lô hàng trong hầm hàng. Khi đến sân bay Dubai, một con vật đã thoát khỏi thùng bảo vệ", đại diện hãng cho biết.

Hãng hàng không nói với AP rằng họ đã làm việc với các nhà chức trách ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để đưa con gấu ra khỏi máy bay, đồng thời cho biết thêm rằng việc vận chuyển con gấu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nuôi động vật săn mồi làm thú cưng ở Iraq, đặc biệt là ở Baghdad, gần đây đã trở nên phổ biến trong giới nhà giàu.

Các nhà chức trách đã đấu tranh để thực thi các quy định pháp luật để bảo vệ động vật hoang dã. Cảnh sát Baghdad đã kêu gọi người dân hỗ trợ chính quyền ngăn chặn những con vật như vậy bị thả rông trên đường phố hoặc trở thành mồi nhắm trong các nhà hàng.

Tổng hợp