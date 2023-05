Sáng 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt Lạch Tray vào rạng sáng nay. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy nhiều hung khí.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container do ông Đ.V.B (SN 1972, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) cầm lái đi theo hướng từ cầu vượt Big C đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thì xảy ra va chạm với hai xe máy chạy ngược chiều chở theo 3 thanh niên.

Xe máy bốc cháy, cạnh can xăng. Ảnh: CTV

Một xe máy BKS 15B3-711.20 do 1 thanh niên (chưa rõ tên tuổi) và xe BKS 15B4 - 204.15 do V.B.A (SN 2004, trú tại An Dương, Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân A. và một thanh niên thiệt mạng tại chỗ. Một thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi) bị thương nặng. Các phương tiện bị hư hỏng, trong đó, 1 xe máy BKS 15B4 - 204.15 bị cháy, nghi có thể do tác động có lửa.

Tại hiện trường ngoài chiếc xe bị cháy còn có vỏ chai, vỏ can mùi xăng và nhiều giáo mác khác.