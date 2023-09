Ngày 12/9, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ nghi nổ súng tại TP Mỹ Tho khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h35 tối qua, một số đối tượng đi xe máy đến quán Buffet “Xe Lam”, nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, do anh N.M.T (33 tuổi, ngụ phường 5) làm chủ. Những đối tượng này đến quán tìm ông Đ.H.B (52 tuổi, anh rể của T.) để đòi nợ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thiện Chí

Trước đó, ông B. nợ tiền của 1 người tên U.H. (ngụ TP. Mỹ Tho). Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Khi đó, người dân nghe tiếng nổ lớn. Vụ việc làm hai 2 người có mặt tại quán bị thương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 đầu đạn cao su. Nhận định ban đầu số đầu đạn trên được bắn ra từ súng công cụ hỗ trợ.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thiện Chí

Qua vận động đã có 1 nghi can đến cơ quan Công an đầu thú. Công an cũng bắt giữ thêm 1 nghi can có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục vận động, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.