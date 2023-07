Chiều ngày 5/7, Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam do Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Lương Thanh Tuấn - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vào ngày 14/6.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tưởng nhớ Thiếu tá Lương Thanh Tuấn. Ảnh Hồng Sâm.

Tới thăm gia đình, Đoàn đã tri ân sự hy sinh của Thiếu tá Lương Thanh Tuấn; thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ và chia buồn sâu sắc với gia đình Thiếu tá Tuấn.

Gia đình Thiếu tá Tuấn có hoàn cảnh khó khăn, bố đẻ là thương binh mất sức lao động 75% hiện đang bị viêm phổi, viêm gan nặng. Mẹ đẻ bị ung thư tuyến giáp phải xạ trị, vợ công việc không ổn định, 2 con còn nhỏ.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao tiền hỗ trợ cho gia đình Thiếu tá Lương Thanh Tuấn. Ảnh Hồng Sâm.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, Công an tỉnh Hà Nam đã phát động lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nam với mong muốn giúp gia đình Thiếu tá Tuấn vơi bớt nỗi đau, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.