Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022.

Sau hơn 4 tiếng tổ chức, đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã có được kết quả chung cuộc. Với màn ứng xử khéo léo và những màn thể hiện tự tin, Đoàn Thiên Ân với gương mặt khả ái, chiều cao 1,75 m, hình thể 88,5 - 66 - 98 cm chính thức trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Á hậu 1 được trao cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Á hậu 2 là Trần Tuyết Như. Người đẹp Trần Nguyên Minh Thư là thí sinh được xướng tên cho ngôi vị á hậu 3. Cô gái có má lúm duyên Ngô Thị Quỳnh Mai dừng chân ngôi vị á hậu 4.

Ngô Thị Quỳnh Mai, Trần Tuyết Như, Đoàn Thiên Ân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Nguyên Minh Thư (Từ trái sang).

Ở phần thi ứng xử, Minh Thư nhận được câu hỏi đến từ diễn viên Minh Tiệp: "Nếu đêm nay đăng quang ngôi vị hoa hậu, bên cạnh những lời chúc mừng, ngợi khen, ủng hộ sẽ có những lời chê bai, bạn đối diện như thế nào?". Người đẹp trả lời: "Theo tôi, làm gì cũng có nhiều luồng ý kiến, việc đăng quang ngôi vị cao nhất chắc chắn sẽ có. Khán giả chỉ nhìn thấy một đêm trình diễn mà không nhìn thấy cả quá trình họ đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ rằng, một hoa hậu cần phải chịu được sức nặng của vương miện và dùng trí tuệ, lòng nhân ái để cảm hóa được mọi người".

Trần Tuyết Như nhận câu hỏi từ Anh Thư: "Theo bạn, tiền có mang lại hạnh phúc hay không?". Tuyết Như trả lời: "Tôi nghĩ tiền có mang lại hạnh phúc nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Đó là công cụ giúp tôi có một môi trường học hành tốt hơn, chăm lo cho bản thân và gia đình tốt hơn. Tiền không phải là tất cả, hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi xung quanh cuộc sống mỗi ngày, có thể là đọc sách, đi du lịch".

Quỳnh Châu nhận được câu hỏi từ giám khảo Minh Tú: "Có quan điểm cho rằng giới trẻ ngày nay mải chạy theo trào lưu quốc tế mà quên đi truyền thống văn hóa của Việt Nam, bạn có suy nghĩ gì?". Quỳnh Châu trả lời: "Là một người thuộc thế hệ trẻ tôi được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá, giới trẻ hiện nay rất cởi mở để tiếp nhận nhiều nền văn hoá khác nhau nhưng tôi tin rằng giới trẻ của chúng ta hoà nhập chứ không hoà tan.

Khi tôi có cơ hội diễn trang phục văn hoá dân tộc trong Miss Grand Vietnam, lúc tôi bước ra được hô reo rất nhiều nhưng tôi biết không phải vì tên Quỳnh Châu mà vì lá cờ Việt Nam trên sân khấu. Niềm tự hào về Việt Nam đã nằm trong máu người dân Việt Nam nên các bạn trẻ có hội nhập đến đâu cũng chỉ mang thứ tiếng các bạn ấy học được để quảng bá bản sắc Việt Nam mà thôi. Các bạn hãy tin rằng người trẻ sẽ làm như vậy".

Thiên Ân nhận được câu hỏi từ hoa hậu Hà Kiều Anh: "Có ý kiến cho rằng, đa số các bạn trẻ ngày nay sống thờ ơ, ích kỷ, vô cảm, bạn nghĩ gì về điều này?". Thiên Ân trả lời: "Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc. Nó tồn tại trong tất cả mọi người không chỉ giới trẻ. Thay vì chỉ trích, chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy. Hãy giáo dục cho giới trẻ để họ thấy gia đình là nơi dạy cho họ những ứng xử tốt đẹp".

Giám khảo Kiều Loan đặt câu hỏi cho Quỳnh Mai: "Hiện nay có nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự, theo bạn hiện tượng này là như thế nào?". Người đẹp trả lời: "Vấn đề này nằm ở việc chúng ta nhận định sẽ làm gì trong tương lai hơn là đổ lỗi cho cá nhân, tổ chức nào. Bởi vì, khi chúng ta biết được những gì mình làm từ nhỏ, hiểu được chúng sẽ quyết định được sự đam mê, nhiệt huyết. Khi chúng ta làm những gì mình yêu thích sẽ có được thành công. Về hiện tượng các công ty thiếu nhân sự nằm ở việc mọi người đặt quá cao cách tuyển dụng. Để hợp lý hơn, chúng ta cần đưa ra những chính sách, tìm hiểu về những cách cơ sở giáo dục hiện đang làm, cùng nhau phối hợp đưa ra phương pháp. Tôi tin mọi vấn đề sẽ được giải quyết khi chúng ta cùng nhau làm việc".

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam) diễn ra tại TP.HCM với 50 thí sinh. Các thí sinh trải qua phần thi trang phục áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tham dự và là giám khảo của cuộc thi.

Trong đêm chung khảo ngày 28/9, nhiều khán giả chê phần hô tên của một vài thí sinh lố bịch, không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Vì vậy tại đêm chung kết, Top 50 tiết chế hơn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Các giải phụ được trao gồm: Best Introduction (Hô tên hay nhất) thuộc về thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái (SBD 426) đến từ Cần Thơ. Giải Trang phục và trình diễn ấn tượng gọi tên thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo với thiết kế “Đèn khuya”. Giải Trang phục được yêu thích nhất thuộc về “Đan lưới”. Giải Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Trúc chỉ. Giải Best in swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc về thí sinh Bùi Lý Thiên Hương.

Phần thi trang phục áo tắm diễn ra trên nền nhạc mashup Summer -We got it với sự xuất hiện của á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo cùng top 50 thí sinh. Ngoài những bước catwalk điêu luyện, thí sinh còn có thể sáng tạo khi kết hợp các động tác tay và hình thể.

Top 20 gồm: Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Đinh Thị Mỹ Ái, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Thuỳ Trâm, Trần Nguyên Minh Thư, Nguyễn Thị Diễm, Phạm Thuỳ Dương, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Vũ Thị Thảo Ly, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lê Thị Kim Huyền, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Anh Thư. Thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo nổi tiếng là diễn viên trước đó bất ngờ dừng chân dù được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Top 20 thí sinh bước vào phần thi áo tắm trong trang phục bikini một mảnh màu cam. Dàn người đẹp khoe hình thể quyến rũ và những bước đi tự tin sau quá trình tập luyện. Hầu hết các thí sinh đều kết hợp các động tác nhún nhảy và múa để tạo thêm điểm nhấn cho phần trình diễn. Những ứng viên sáng giá: Mai Ngô, Thiên Hương, Tuyết Như, Quỳnh Như, Vi Anh,... giữ phong độ và tiếp tục tỏa sáng trong phần thi nóng bỏng này.

Sau phần diễn áo tắm, top 15 Miss Grand Vietnam 2022 lộ diện gồm: Vũ Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Trần Thị Thuỳ Trâm, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Nguyên Minh Thư, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân.



Top 15 thí sinh bước vào vòng trình diễn trang phục dạ hội với những thiết kế lộng lẫy, cắt xẻ táo bạo theo đúng tinh thần giải trí của cuộc thi. Võ Thị Thương, Vũ Thị Thảo Ly, Chu Lê Vi Anh, Trần Tuyết Như… là các thí sinh chuộng thiết kế xẻ tà cao, trong khi đó, Phạm Thùy Dương, Ngô Thị Quỳnh Mai, Đỗ Trần Tuệ Anh... lựa chọn trang phục có phần cắt xẻ nhấn nhá tại eo. Những cái tên quen thuộc như Mai Ngô, Thiên Hương, Quỳnh Châu,... tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả tại khán phòng qua các bước catwalk tự tin.

Đỗ Trần Tuệ Anh là thí sinh chiến thắng giải thưởng “Người đẹp truyền cảm hứng”. Qua đó, người đẹp là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 10 chung cuộc. Xuất hiện trong thiết kế đính đá tỉ mỉ, kết hợp cùng phần tay tua rua, thí sinh Đỗ Trịnh Quỳnh Như nhận giải “Trang phục dạ hội đẹp nhất”. Giải “Video giới thiệu bản thân hay nhất” thuộc về thí sinh Nguyễn Tâm Như, thí sinh Võ Thị Thương giành giải “Best catwalk”.

Top 10 gồm những cái tên: Đỗ Trần Tuệ Anh, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Trần Nguyên Minh Thư, Bùi Lý Thiên Hương, Chu Lê Vi Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân, Lê Minh Phượng giải “Popular Vote - Khán giả bình chọn”. Thí sinh Quỳnh Như đạt giải Trình diễn dạ hội đẹp nhất nhưng lại không lọt Top 10. Top 10 thí sinh trải qua màn thuyết trình về hòa bình trong trang phục áo dài của 2 nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha.

Cũng trong đêm chung kết, BTC cuộc thi công bố ủng hộ người dân 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, giúp đỡ bà con vượt qua thiệt hại bởi bão Noru với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đây là hành động nhân văn, nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng khán giả. Hoa hậu Thuỳ Tiên và Top 50 xuất hiện, đồng diễn trên nền nhạc mashup Bounce Addicts - Girl Power.

