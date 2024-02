Theo người dân địa phương, chợ Chuộng đã có từ bao đời nay và chỉ diễn ra vào sáng mùng 6 Tết hàng năm bên sông Hoàng, giáp ranh 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn.

Điểm độc đáo của phiên chợ này là người dân ném cà chua vào người nhau, ai càng bị ném nhiều thì quan niệm năm đó có nhiều tài lộc.

Ngoài việc ném cà chua lấy may, phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua, các loại rau củ, trứng, bánh đa… mà theo người dân gọi là “chợ mua may bán rủi”, người bán thì bán đi cái rủi ro, người mua lại mua cái may mắn.

Theo các vị cao niên, sở dĩ có phiên chợ này là vào thời vua Lê, đúng mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân sĩ cùng dân làng họp chợ.

Khi quân giặc chạy đến, thấy đông người chúng tưởng đây chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên mất cảnh giác. Do thấy quân giặc sơ ý, vị tướng liền phát lệnh tấn công, địch bất ngờ không kịp trở tay và bị giết sạch. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ vào mùng 6 Tết hàng năm, người dân lại nô nức họp chợ.

Một số hình ảnh phiên chợ “ném cà chua” vào người ở Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên chợ Chuộng ở Thanh Hóa diễn ra ngày mùng 6 Tết

Đông đảo người dân đến tham gia phiên chợ

Các bạn trẻ ném cà chua vào người nhau mong được may mắn

Cà chua trước khi ném sẽ được bóp nát ra

Hai cô gái bị ném cà chua khắp người

Bạn nữ phấn khích khi bị ném cà chua vào người

Quan niệm càng ném nhiều cà chua vào người càng may mắn

Một bạn nữ bị ném cà chua khắp người

Nam thanh niên bị ngã phải đưa vào viện do "né" ném cà chua

Cà chua là món hàng chính ở phiên chợ

Nền đường toàn cà chua