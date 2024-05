Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Vương (40 tuổi, trú huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Huỳnh Thế Vương tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, bước đầu Vương khai nhận khoảng 17h ngày 11/5 gọi điện thoại rủ Ngô Văn Hiếu (28 tuổi, trú TP Long Xuyên, An Giang) đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu đồng ý.

Đến 18h30 cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy chở Vương chạy trên Quốc lộ 91 tìm người để cướp.

Khi đến thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, cả hai thấy anh Nguyễn Hoàng S. (54 tuổi, trú tại địa phương) đang điều khiển xe máy chở vợ và con gái, trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng.

Vương kêu Hiếu chạy bám theo anh S. rồi áp sát để giật sợi dây chuyền của anh này.

Tuy nhiên, Vương bị ngã. Anh S. chạy lại khống chế Vương thì bị Hiếu cầm dao đến giải vây. Vương lấy cây súng mang theo trong người ra thì bị anh S. nắm lấy.

Nghe tiếng tri hô của vợ anh S., người dân xung quanh liền đến hỗ trợ, khống chế Vương giao cho lực lượng công an cùng tang vật gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng hơn 13 chỉ), 1 khẩu súng (chưa xác định được chủng loại), bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan. Còn Hiếu đã lên xe tẩu thoát.

Khẩu súng Vương mang theo bên người. Ảnh: Tiến Tầm

Được biết, Vương cùng Hiếu trước đó từng cùng nhau đi cướp tài sản và bị kết án tù. Khi cả 2 vừa chấp hành xong bản án, trở về địa phương lại tiếp tục rủ nhau phạm tội.

Hiện tại, Công an huyện Châu Thành đang huy động lực lượng truy bắt Hiếu để xử lý theo quy định của pháp luật.