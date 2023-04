Ngày 22/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam nữ tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong căn hộ - Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/4, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP Dĩ An đã bắt quả tang một nhóm nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong căn hộ ở tầng 7 của chung cư Charm Sapphire (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một số tang vật các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy.

Theo điều tra, căn hộ này do đối tượng Cao Hữu Cảnh (SN 1988, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Hương (SN 1998, quê Quảng Bình) thuê với vỏ bọc để ở, tuy nhiên thực tế các đối tượng sử dụng căn hộ này để làm nơi sử dụng ma túy cho các con nghiện.

Cũng tại chung cư này, vào tháng 5/2022, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Mạnh Dần (SN 1985, quê Nghệ An) tàng trữ trái phép hơn 23 nghìn viên thuốc lắc và ma túy đá được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm với tổng trọng lượng trên 8kg.