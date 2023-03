Sales IT - triển vọng lớn, mức thu nhập lên đến 9 con số

Những năm gần đây, IT Outsourcing đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt khi xu hướng chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn cầu do tác động của đại dịch Covid-19. Báo cáo của Statista chỉ ra, thị trường IT Outsourcing toàn cầu dự kiến sẽ đạt 410,2 tỷ USD vào năm 2027, một con số ấn tượng trong thời điểm đầy biến động này.

Mặc dù đang phát triển mạnh, nhưng thị trường IT Outsourcing khó tránh khỏi bão hòa bởi số lượng các công ty tăng nhanh, tập trung khai thác cùng một vài thị trường trọng điểm. Vậy các doanh nghiệp IT Outsourcing Việt phải làm thế nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh?

Ngoài nhóm lập trình viên thì đội ngũ nhân viên kinh doanh - Sales IT được xem là mũi nhọn cần được đầu tư, vì họ là một trong những điểm chạm gần như đầu tiên và quan trọng khi tiếp cận khách hàng. Chỉ khi sales kí kết thành công các hợp đồng, các dự án mới có cơ sở để vận hành và tạo ra doanh số. Đội sales mạnh, đồng nghĩa với doanh nghiệp sẽ dành được thị phần tốt và làm tiền đề để vươn xa hơn các đối thủ.

Hiện nay, nghề Sales IT được ví như thỏi nam châm thu hút nhiều nhân tài. Bởi đây là ngành vẫn tăng tưởng ổn định, kéo theo khả năng đảm bảo về doanh số, mặc cho nhiều lĩnh vực từng “siêu hot” như bất động sản, bảo hiểm... đang lao đao trước tình hình kinh tế xã hội có nhiều bất ổn.

Hơn nữa, do liên tiếp mở rộng thị trường, các công ty IT Outsourcing đang dồn lực chiêu mộ nhân tài Sales IT với đãi ngộ hấp dẫn như mức thu nhập tốt, các gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt, cơ hội thăng tiến rộng mở,…

Ông Erik Nguyen - Giám đốc khối sản xuất và kinh doanh G-Korea, CMC Global cho biết: “Nghề Sales IT hiện đang thu hút nhiều nhân sự xuất sắc, không chỉ giỏi ngoại ngữ, chuyên môn, mà còn sở hữu nhiều tố chất đặc biệt. Ở một công ty khai thác thị trường toàn cầu, với các khách hàng B2B thuộc top 500 Fortune như CMC Global, việc các bạn kiếm được hợp đồng dự án triệu đô và nhận mức thưởng 9 con số không phải là hiếm. Quý nào công ty cũng trao giải Million Dollars ghi nhận đóng góp của đội sales.”

Xây dựng đội ngũ sales “bền bỉ” không chỉ nhờ hứa hẹn thu nhập cao

Có thể nói, đội ngũ bán hàng là xương sống của bất kỳ tổ chức nào nếu muốn duy trì tính cạnh tranh trong ngành của mình. Đặc biệt với Sales B2B trong ngành ITO, các công ty cần có một đội sales mạnh, đồng hành trong thời gian đủ dài để có thể chinh phục thị trường và giữ chân khách hàng. Với vô số cơ hội rộng mở, điều gì khiến sales “bền bỉ” đồng hành cùng doanh nghiệp? Có 2 yếu tố quan trọng được nhiều lãnh đạo trong giới CNTT đồng ý là: tiềm lực của doanh nghiệp và cơ hội phát triển cho nhân sự.

Trước hết, một công ty có thương hiệu mạnh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, giải pháp công nghệ chất lượng, đội ngũ lập trình viên uy tín sẽ là “chất liệu” tuyệt vời cho đội ngũ sales khi tiếp cận khách hàng. Xu hướng mở rộng khai thác thị trường quốc tế, với những hợp đồng giá trị lớn, cũng là yếu tố thu hút nhân sự tài năng, mong muốn khẳng định bản thân đến với các doanh nghiệp ITO Việt.

“Làm việc tại một môi trường đa văn hóa, mình có cơ hội gặp gỡ với khách hàng đến từ rất nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến các nước châu Úc, châu Âu, Mỹ. Từ đó, mình được hòa nhập vào các dự án toàn cầu, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên và làm việc chuyên nghiệp theo quy chuẩn quốc tế. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội cho mình”, Hasley Nguyen - Quản lý bộ phận Account tại CMC Global cho biết.

Bên cạnh đó, khi kinh doanh một “mặt hàng đặc thù” như giải pháp, phần mềm, cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, bán hàng là một quy trình phức tạp có sự tham gia của nhiều bên. Bởi vậy, sự bài bản trong mô hình đội ngũ sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm khách hàng. Điển hình như tại CMC Global, bộ phận kinh doanh bao gồm các vị trí Sales Manager, Sales Team Leader, Account Manager, Business Development... sẽ theo sát khách hàng xuyên suốt quá trình từ khâu tư vấn đến khi đóng gói, duy trì sản phẩm.

Ngoài ra, hoạt động đào tạo đội ngũ Sales IT thông qua các buổi chia sẻ kinh nghiệm nội bộ, chính sách hỗ trợ học chuyên sâu cũng là chiến lược mà nhiều doanh nghiệp ITO áp dụng. “Chúng tôi chú trọng xây dựng chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ Sales IT mỗi thị trường. Bản thân nội bộ các team kinh doanh cũng tổ chức nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm thực chiến từ những người đi trước, giúp cho toàn team nâng cao kĩ năng nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất”, ông Erik Nguyễn - Giám đốc khối sản xuất và kinh doanh G-Korea, CMC Global chia sẻ.

Tình hình cạnh tranh ở thị trường xuất khẩu phầm mềm diễn ra gắt gao. Nhiều công ty IT Outsourcing Việt Nam chú trọng phát huy mạnh mẽ năng lực của nguồn nhân lực trình độ cao, trong đó đội ngũ kinh doanh xuất sắc được xem là chìa khóa để doanh nghiệp bứt phá.

