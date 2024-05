Long An - tương lai “quận mở rộng” của TP.HCM về phía tây

Theo định hướng phát triển của Long An, tăng số lượng khu công nghiệp (KCN) từ 20 lên 51 KCN với tổng diện tích 12.490ha đến năm 2030 và có kế hoạch bổ sung khoảng 37 KCN với tổng diện tích gần 20.000ha vào năm 2030.

Phát triển mạnh mẽ khu vực công nghiệp trong đó, vùng công nghiệp trung tâm TP. Tân An - Bến Lức được định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao với lợi thế từ hạ tầng TP.HCM và Long An. Với nhiều tuyến đường huyết mạch như đường Vành đai 2, cao tốc Bến Lức - sân bay Long Thành, cảng Hiệp Phước, cảng Long An. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Đức Hòa, huyện Cần Giuộc, Cần Đước... phù hợp phát triển nhiều KCN gần các tuyến giao thông trọng điểm.

Về thị trường bất động sản (BĐS), giới chuyên gia đánh giá trong tương lai gần Long An sẽ có lực hút mạnh mẽ với lực lượng lao động tri thức cao trong và ngoài nước, bao gồm các chuyên gia, kỹ sư... về đây làm việc và an cư; mở ra tiềm năng lớn cho thị trường BĐS Long An, đặc biệt là những huyện cận kề TP.HCM. Chưa hết, mô hình phát triển và cấu trúc không gian cho TP.HCM đến năm 2050 theo “nén - tập trung - đa trung tâm” sẽ gồm 1 đô thị trung tâm (15 quận), 1 đô thị song hành (đô thị loại 1 là TP. Thủ Đức) và 3 đô thị vệ tinh.

Bên cạnh đó, giá BĐS “vừa túi tiền” là một trong những lý do chính khiến Long An trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư và người mua nhà trong thời gian gần đây.

Long An đang được xem là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế miền Nam và sẽ là “quận mở rộng” của TP.HCM về phía tây. Chính vì vậy, tỉnh thành này đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, quy hoạch phát triển BĐS bền vững nhằm đón đầu làn sóng di cư từ khu vực nội đô ra vùng đô thị vệ tinh, tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của thị trường BĐS.

Thêm dự án tại trung tâm Bến Lức, Long An

Tại huyện Bến Lức (Long An), sự xuất hiện của dự án The Larita - khu đô thị tiên phong mô hình “multi home” phía tây TP.HCM đang nhận được nhiều chú ý. Dự án này được đầu tư bởi Công ty CP Bất động sản Xuân Thảo, được giới chuyên gia đánh giá sẽ góp phần khiến thị trường BĐS Long An sôi động hơn nhờ vào những giá trị mà khu đô thị này sở hữu.

The Larita tọa lạc trên mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, Hương lộ 10, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, liền kề 2 tuyến cao tốc trọng điểm là cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành (đang triển khai), cùng tuyến Quốc lộ 1 huyết mạch kết nối liên tỉnh. Chưa hết, loạt dự án giao thông Vành đai 3, sân bay Long Thành, mở rộng nhiều tuyến đường nội đô... gần dự án không chỉ giúp The Larita kết nối thuận tiện; mà còn là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút lượng lớn cư dân tương lai là chuyên gia, kỹ sư về đây sinh sống, người dân giao thương.

Với quy mô 3,8ha, The Larita sẽ cung ứng ra thị trường 199 sản phẩm liền kề với loại hình T-house và E-House, mô hình “semi - compound” (khu đô thị bán khép kín).

The Larita được chủ đầu tư Xuân Thảo chăm chút tỉ mỉ trong từng tiện ích và không gian sống. Ảnh phối cảnh

Hướng đến kiến tạo không gian sống xanh chất lượng, tiện nghi, dự án The Larita cũng được chủ đầu tư Xuân Thảo quy hoạch loạt tiện ích nội khu đầy đủ. Các tiện ích nổi bật phải kể đến như: trường mầm non quốc tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em khu BBQ ngoài trời, công viên, đường dạo bộ… Đặc biệt là mật độ cây xanh rợp bóng trong khuôn viên khu đô thị, đảm bảo không khí trong lành và mát mẻ cho cư dân.

Hội tụ nhiều yếu tố về không gian sống, tiện ích tiện nghi, The Larita vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa phù hợp đầu tư. Dự án được đánh giá sẽ là “thỏi nam châm” hút cư dân tại khu vực tây TP.HCM. Cùng với lực đẩy từ hạ tầng giao thông, The Larita sẽ đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS nói chung và Long An nói riêng.

Tên dự án: The Larita Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản Xuân Thảo Vị trí: Mặt tiền đường Hoàng Phan Thái - Hương lộ 10, Bến Lức, Long An. Quy mô: 3,8 ha với 199 căn E-house và T-house.

