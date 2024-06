Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh nói chung và Báo Đồng Nai nói riêng, thường xuyên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tiến trình chuyển đổi số (CĐS), sự phát triển thương mại, dịch vụ, tài chính - ngân hàng, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Các sản phẩm báo chí, bài viết tuyên truyền về chuyển đổi số, kết nối hàng Việt, thanh toán không dùng tiền mặt trên Báo Đồng Nai và Báo Đồng Nai điện tử.

Báo đã thể hiện các nội dung đa dạng, phong phú kết hợp với nhiều hình thức trình bày sinh động, sáng tạo, trực quan theo xu hướng báo chí hiện đại.

Nội dung phong phú, hình thức có nhiều đổi mới

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn CĐS tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chia sẻ, trong thời gian qua, Báo Đồng Nai đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về tiến trình CĐS trên địa bàn tỉnh với nội dung phong phú, đa dạng, hình thức trình bày sáng tạo, trực quan trên cả báo in và báo điện tử. Đặc biệt, Báo Đồng Nai đã triển khai và duy trì chuyên trang Chuyển đổi số để giới thiệu các nội dung về nghị quyết, vấn đề, giải pháp CĐS và các trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Nhiều ý kiến cho biết, trong thời gian tới, Báo Đồng Nai cần tiếp tục cập nhật những xu hướng truyền tải thông tin mới, tiếp cận bạn đọc trên nhiều nền tảng số, mạng xã hội, triển khai thêm các nội dung số, video ngắn để thu hút thêm các bạn trẻ…

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Đồng Nai Trần Minh Đức cho biết: “Tôi thường xuyên quan tâm đến chuyên mục Chuyển đổi số trên Báo Đồng Nai. Đây thường là chuyên mục đầu tiên tôi “click” vào để cập nhật tin tức hàng ngày trên Báo Đồng Nai online. Các bài viết của chuyên mục này có nội dung đa dạng, có sự đầu tư kỹ, là “giao liên” kết nối thông tin về CĐS giữa chương trình CĐS quốc gia, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh đến với người dân. Nội dung nhiều bài viết mang tính lan tỏa, thời sự cao. Bên cạnh đó, chuyên mục có nhiều tuyến bài phản ánh, phỏng vấn chuyên sâu, được đầu tư, trau chuốt kỹ, ứng dụng nhiều thể loại báo chí hiện đại, sáng tạo như: infographic, megastory…”.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Phạm Quốc Bảo bày tỏ, chi nhánh luôn đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp rất chủ động, tích cực của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó nổi bật nhất là sự cộng tác và quan tâm của Báo Đồng Nai. Những thông tin mang tính định hướng của Báo Đồng Nai đối với các vấn đề nổi cộm, đang được dư luận quan tâm của ngành ngân hàng đã góp phần rất tích cực giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách điều hành, ban hành các quy định cũng như những nỗ lực, kết quả hoạt động của ngành ngân hàng, hạn chế tác động tiêu cực từ những luồng thông tin sai lệch, không chính thống trên các mạng xã hội, những luồng dư luận trái chiều có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành ngân hàng.

Có thể kể đến những bài viết mang tính thời sự của Báo Đồng Nai trong thời gian qua liên quan đến công tác điều hành, quản lý thị trường vàng và bình ổn giá vàng của NHNN; truyền thông về các giải pháp điều hành, can thiệp thị trường của NHNN nhằm góp phần “hạ nhiệt” đồng USD đối với thị trường trong nước; truyền thông về chỉ đạo của NHNN Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng trong việc đẩy mạnh các giải pháp tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp, công khai lãi suất cho vay bình quân trên website của đơn vị tổ chức tín dụng; công tác phối hợp với Công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng; làm gì khi chuyển khoản nhầm cho người khác; xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản…

Không ngừng cải tiến, sáng tạo trên các nền tảng số

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh (Ban Chỉ đạo 264 tỉnh), trong những năm qua, Báo Đồng Nai đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động, qua đó góp phần chuyển biến nhận thức và thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong việc mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam. Cụ thể, Báo Đồng Nai duy trì công tác tuyên truyền trên chuyên trang Người Việt - Hàng Việt, thông tin trên các chuyên trang địa phương, trang kinh tế, thời sự…

Trong giai đoạn 2021-2023, Báo Đồng Nai đã có khoảng 250 bài, 400 tin tuyên truyền, cùng với nhiều infographic, đồ họa trực quan về nội dung phát triển thị trường cho hàng Việt, sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP của địa phương; tuyên truyền đẩy mạnh Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm tác động trực quan sinh động với người đọc, tăng cường hiệu quả giáo dục, tuyên truyền.

Phụ trách Bộ phận Marketing Co.opmart Biên Hòa Trang Phúc cho hay, thông tin về các hoạt động kích cầu hàng Việt, hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên Báo Đồng Nai được đăng tải thường xuyên, kịp thời, có tính lan tỏa, cập nhật những thị hiếu, xu hướng tiêu dùng mới, tiêu dùng bền vững.

Anh Huỳnh Hồ Thanh Thảo (ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa) bày tỏ: “Tôi mong thời gian tới, Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đối với các thương hiệu Việt nói chung và sản phẩm OCOP, đặc sản của Đồng Nai nói riêng, bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan. Đồng thời, báo có thể mở thêm một số chuyên mục tương tác với bạn đọc về cảnh báo hàng gian, hàng giả, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử, khoa học - công nghệ, mạng xã hội, tiêu dùng, dịch vụ số ngày càng phát triển, phổ biến”.

Phó giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai PHẠM QUỐC BẢO: Trong thời gian sắp tới, NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các đơn vị báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh, trong đó bao gồm sự phối hợp tích cực từ phía Báo Đồng Nai. Đồng thời, kịp thời thông tin về các chính sách pháp luật mới của ngành ngân hàng nói chung và các quy định mới liên quan đến việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng, đóng góp hiệu quả cho quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh; chú trọng vào việc truyền thông các giải pháp an toàn và bảo mật thông tin, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp trên không gian mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai NGUYỄN VĂN LĨNH: Trong thời gian qua, Báo Đồng Nai đã chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, trong đó có Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai, để lồng ghép tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các hoạt động xúc tiến thương mại, Tuần hàng Việt Nam, hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam… với các trang thông tin, tuyên truyền đa dạng, hình thức trình bày sinh động, sáng tạo trên cả báo in lẫn báo điện tử. PGS-TS ĐỖ THỊ THU HẰNG, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam: Báo chí dữ liệu hiện là hướng đi không thể tách rời trong dòng chảy báo chí hiện nay. Để hướng đến sự phát triển bền vững, ngoài tự thân các cơ quan báo chí chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cho riêng mình mô hình báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội thì cần xây dựng một hệ sinh thái báo chí truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới báo chí số. Bên cạnh phân tích dữ liệu một cách khách quan, nhà báo cũng cần phân tích, khái quát vấn đề… Các tờ báo địa phương như Báo Đồng Nai đã và đang có nhiều nỗ lực để đáp ứng yêu cầu mới của báo chí hiện đại; cách thức để khai thác, xây dựng các bài báo nhiều kỳ trên báo in và báo điện tử.

Theo Hải Quân (Báo Đồng Nai)