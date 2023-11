Chuyển đổi số (CĐS) ngày càng trở nên quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Trong thời đại mà hầu hết các giao dịch đều thông qua một nút chạm thì CĐS là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: H.Dung

Tại Tuần lễ CĐS tỉnh Đồng Nai mới đây, nhiều giải pháp về công nghệ, CĐS được người dân, doanh nghiệp đón nhận, đánh giá cao.

Phục vụ tiện ích của người dân và quản lý xã hội

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, đến thời điểm này, đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, đã thu thập được 100% thông tin cư trú đối với công dân đang sinh sống ổn định trên địa bàn tỉnh và cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trên 3,1 triệu nhân khẩu).

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu làm sạch về cư trú, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống phục vụ kết nối chia sẻ, khai thác dữ liệu dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính.

Đến nay, Đề án 06 đang bước vào giai đoạn làm giàu dữ liệu và cập nhật dữ liệu chuyên ngành của các tổ chức đoàn, hội, học sinh, sinh viên, phát triển các tiện ích phục vụ người dân.

Tại Tuần lễ CĐS tỉnh Đồng Nai vừa qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân trong tỉnh đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đảm bảo công dân trở thành công dân số trên môi trường internet.

Ngoài ra, giới thiệu cho người dân ứng dụng Đề án 06 của Chính phủ trong việc xác thực thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG nhấn mạnh: “CĐS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho quá trình CĐS. Doanh nghiệp cần chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia CĐS, sử dụng các dịch vụ, ứng dụng số”.

Thượng úy Ngô Thanh Tâm, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho hay, Công an tỉnh đã và đang triển khai 43 mô hình để giải quyết các vấn đề thực tế trong xã hội như: thủ tục hành chính trực tuyến thông qua các trang dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của Bộ Công an và các bộ, ngành khác; xác thực CĐS, số hóa tài liệu, hồ sơ vào hệ thống dữ liệu dùng chung; ứng dụng AI, căn cứ vào dữ liệu dân cư quốc gia để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình giải quyết các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã công khai các thủ tục hành chính qua mã QR để đông đảo người dân được tiếp cận thông tin minh bạch, rõ ràng. Từ đó, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả.

Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ, toàn tỉnh hiện có 1,8 ngàn thủ tục hành chính; trong đó có 800 dịch vụ thực hiện dịch vụ công toàn tỉnh. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

Đem đến nhiều tiện ích cho người dân

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến cuối tháng 9-2023, cơ quan BHXH đã thực hiện đồng bộ thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với hơn 2,5 triệu người trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 94%.

Trong năm 2023, ngành phấn đấu 100% người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành cho hay, để giúp người dân không phải tốn nhiều thời gian, công sức đi lại thực hiện liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”, BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp với Sở Tư pháp về việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh liên thông dữ liệu có ký số của giấy chứng sinh, giấy báo tử cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh thông qua Cổng giám định BHYT. Từ đó để làm cơ sở cho người dân thực hiện 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến nói trên.

Kết quả, từ ngày 10-7 đến ngày 9-10, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 3,5 ngàn hồ sơ qua Cổng dịch vụ công liên thông. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT cho người dân bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp. Đến nay, có 260 cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện vấn đề này.

Bà Lê Thị Sen (63 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cho biết, sau khi chỉnh sửa thông tin về ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước công dân và thẻ BHYT, mỗi lần đi khám bệnh, bà chỉ cần mang theo căn cước công dân mà không cần mang theo thẻ BHYT giấy như trước kia, không phải lo quên thẻ hoặc mất thẻ, hỏng thẻ BHYT như trước.

Trên lĩnh vực ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Đồng Nai Trần Xuân Dũng cho biết, với mong muốn trở thành cầu nối để khách hàng tiếp cận, trải nghiệm phương tiện thanh toán hiện đại, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp, thiết bị trung gian thanh toán giúp khách hàng dễ dàng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mọi lúc mọi nơi. Đó là hệ thống máy giao dịch tự động STM, ứng dụng KienlongBank Plus, MyShop, PayBox…

Trong đó, hệ thống máy giao dịch tự động STM giúp khách hàng rút/chuyển tiền liên ngân hàng nhanh bằng mã VietQR chỉ trong một điểm chạm. Các thanh toán được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải nhập các thông tin chi tiết người thụ hưởng như cách truyền thống.

Với ứng dụng KienlongBank Plus, khách hàng có thể đăng ký và tạo tài khoản bằng eKYC - giải pháp định danh khách hàng trực tuyến miễn phí mà không cần phải đến quầy giao dịch…

Theo Hạnh Dung (Báo Đồng Nai)