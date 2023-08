Tối 22/8, Noo Phước Thịnh, Phạm Quỳnh Anh, Đỗ Hoàng Dương… tham dự họp báo ra mắt MV Ý trời của ca sĩ Đông Nhi.

Đây là sản phẩm nữ ca sĩ kết hợp cùng DTAP - nhóm sản xuất âm nhạc đứng sau See tình, Bo xì bo (Hoàng Thuỳ Linh), Vũ trụ có anh, Đẩy xe bò (Phương Mỹ Chi) - và Tlinh - nữ rapper nổi tiếng sau Rap Việt mùa 1, được biết đến qua các ca khúc Nếu lúc đó, Thích quá rùi nà, Em là châu báu...

Đông Nhi tại họp báo ra mắt MV 'Ý trời'.

Sau Người ôm pháo hoa, Những tháng năm tươi đẹp, Ý trời là MV thứ 3 trong chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi. Người ôm pháo hoa, Những tháng năm tươi đẹp gợi nhớ khoảng thời gian đầu sự nghiệp ca hát của Đông Nhi, còn Ý trời mang một màu sắc hoàn toàn mới - sôi nổi, trẻ trung với dòng nhạc Disco Funk pha yếu tố giao hưởng và Classical.

Ca khúc cũng được góp phần hậu kỳ bởi Chris Gehringer, kỹ sư âm thanh từng hợp tác với BlackPink, Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, nhóm BTS, Drake, Demi Lovato, Lil Nas X, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thuỳ Linh, Suboi...

MV có sự góp mặt của dàn khách mời là những TikToker nổi tiếng, đồng thời là “fan cứng” của Đông Nhi.

Đông Nhi xuất hiện với mái tóc dài màu vàng cam nổi bật cùng phong cách Y2K.

Tên tiếng Anh của MV cũng là The Wheel in the sun, với "The Wheel" là tên của một lá bài trong bộ bài Tarot. Trong MV, Đông Nhi mang hình tượng là một người bói bài Tarot, có thể tiên tri tình yêu cho mọi người nhưng không thể dự đoán được tình yêu của mình. Từ đó, cô đi tìm tình yêu ở khắp nơi nhưng dần nhận ra rằng, muốn yêu người khác trước hết phải yêu chính bản thân.

Đông Nhi trình diễn live ca khúc 'Ý trời'.

Đông Nhi cho biết muốn giới thiệu một bản thân mới mẻ, đầy năng lượng thông qua Ý trời, đồng thời truyền tải nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực của ca khúc đến khán giả như một lời cảm ơn vì đã theo dõi, ủng hộ mình.

Video: Đông Nhi trình diễn live ca khúc 'Ý trời'

Được nhiều người hâm mộ ủng hộ làm liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, giọng ca Đôi mi em đang u sầu hài hước cho rằng “thời buổi kinh tế khó khăn” nên muốn chờ Noo Phước Thịnh thực hiện trước. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ hé lộ dần các dự án tiếp theo và hẹn khán giả ở dịp gần nhất.

Video: MV 'Ý Trời' - Đông Nhi, DTAP, Tlinh

Thanh Phi

Ảnh, video: Thanh Phi