Cụ thể, tại UBND huyện Thanh Bình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Bình tổ chức buổi nói chuyện với chuyên đề “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”, tham dự có hơn 200 hội viên Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.



Thượng tá Nguyễn Ngọc Ân - Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, Phòng An ninh mạng cũng phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp và Hội LHPN TP Cao Lãnh tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề “Tội phạm sử dụng công nghệ cao trong giai đoạn chuyển đổi số” tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Phường 4, TP Cao Lãnh cho hơn 60 hội viên Hội LHPN trên địa bàn phường.

Tại 2 buổi tuyên truyền, lãnh đạo Phòng An ninh mạng đã tuyên truyền nhiều nội dung để nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Nội dung trọng tâm là phổ biến 20 phương thức, thủ đoạn hoạt động phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao và cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động mới nổi lên gần đây như: chiếm quyền tài khoản mạng xã hội nhắn tin mượn tiền, nhờ nhận giùm tiền (quà) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam, lôi kéo tham gia các sàn giao dịch tiền ảo biến tướng đa cấp, cho vay tiền qua ứng dụng với lãi suất thấp, tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến tại nhà...

Kèm theo những cảnh báo về phương thức hoạt động lừa đảo các đối tượng hay sử dụng, đại diện Phòng An ninh mạng còn hướng dẫn cách thức phòng tránh, nhận diện và cách xử lý khi gặp phải các đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Đồng thời khuyến cáo hội viên Hội LHPN không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không mua bán tài khoản ngân hàng, không sử dụng “Sim rác” và tài khoản mạng xã hội ảo, không tham gia hội, nhóm vi phạm pháp luật và đánh bạc, tổ chức đánh bạc... luôn chấp hành, tuyên truyền và vận động gia đình thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phòng An ninh mạng