Đồng tiền của Hungary mất giá xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Nguyên nhân chính đằng sau tình hình xấu của đồng forint là do các nhà đầu tư trên thị trường đã bán phá giá các tài sản rủi ro để chuyển sang các loại tiền an toàn như đồng USD và Euro trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế do chi phí năng lượng tăng.

Ảnh minh họa: Hungarytoday

Chứng kiến ​​sự suy yếu mạnh mẽ của đồng tiền này, ngân hàng trung ương Hungary đã quyết định tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tuần lên 9,75%. Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hungary - Barnabas Virag cho biết, ngân hàng trung ương đang cố giải quyết dứt khoát với tình hình thị trường tài chính phát triển trong những ngày gần đây và sẵn sàng can thiệp bằng tất cả các công cụ có sẵn để đảm bảo ổn định giá cả.

Sự sụt giảm của đồng forint cũng đã khiến nhiều người trong nước kêu gọi sự ra đời của đồng Euro. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra vào thời điểm này khi các chính trị gia trong nội các đều đưa ra tuyên bố rằng Hungary không nhất thiết phải áp dụng đồng Euro sớm. Thậm chí Bộ trưởng Tài chính Varga Mihaly đã coi sự ra đời của đồng tiền này là “quá khó hiểu”.

Mặc dù đồng tiền của Hungary hiện đang mất giá so với đồng Euro, một số nhà phân tích thị trường tin rằng, nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định, nó có thể phục hồi vào cuối năm nay.

(Theo VOV)