Cuối năm 2014, Đại học Trà Vinh đã bắt đầu nghiên cứu Nấm Đông trùng hạ thảo. Đến năm 2021, Trường công bố nghiên cứu thành công quy trình trồng trên cơ chất gạo lứt huyết rồng và trên ký chủ nhộng tằm.

Ths. Nguyễn Ngọc Trai, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và môi trường, Khoa Nông nghiệp và Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh cho biết: “ Hiện nay sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo có hàm lượng dược chất thấp được bán trôi nổi trên thị trường rất nhiều, với nhiều mức giá khác nhau. Sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo của Trường Đại học Trà Vinh được nuôi trên cơ chất hữu cơ, không có chất kích thích, hàm lượng dược chất cao, ổn định đảm bảo dược chất tốt có trong nấm mang lại sức khoẻ cho cộng đồng”

Hiện sản phẩm đang được Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ TVU (TVUC) - đơn vị trực thuộc trường Đại học Trà Vinh (TVU) - phân phối trên các nền tảng từ kênh phân phối tới các sàn thương mại, qua các đối tác ký hợp đồng trực tiếp chính thức với công ty để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Công ty cung ứng sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo với hai dòng chính Đông trùng hạ thảo TVU sấy thăng hoa thượng hạng và Đông trùng hạ thảo TVU ký chủ nhộng tằm thượng hạng.

Để mua được hàng chính hãng ngoài các cách thức check mã QR Code người mua có thể vào website chính thức của công ty tìm hiểu thông tin để được giải đáp và cung cấp địa chỉ phân phối chính hãng Đông trùng hạ thảo TVU.

Ông Đào Duy Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ TVU chia sẻ: “Nguồn gốc chủng nấm là một trong tiêu chí tiên quyết đánh giá chất lượng. Chủng nấm đông trùng hạ thảo (C. militaris) được Trường đại học Trà Vinh nhập khẩu từ Trung tâm tài nguyên sinh học (NBRC), Viện Công nghệ và Đo lường Quốc Gia, Nhật Bản (National Institute of Technology and Evaluation đảm bảo hàm lượng hoạt chất tối ưu. Về định hướng phát triển trong xuất khẩu, chúng tôi định hướng phát triển sang một số nước của Trung Đông và châu Âu”.

Chia sẻ từ ông Quyết ở Hà Đông - Hà Nội - khách hàng của Đông trùng hạ thảo TVU cũng cho hay, từ khi dùng sản phẩm sức khỏe của ông có nhiều cải thiện, tinh thần sảng khoái hơn.

Nhằm mở rộng thị trường, TVUC hướng tới liên kết hợp tác sản xuất, cung cấp các dịch vụ và chuyển giao công nghệ, trở thành doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, cung cấp nguyên liệu và dịch vụ chất lượng cao.

Đặt mua sản phẩm Đông trùng hạ thảo TVU liên hệ: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ TVU Địa chỉ: Lô 1 - C16, Khu Đô Thị Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 024.2205.6688 - Hotline: 034.681.3388 Website: https://tvuc.com.vn/

Bích Đào