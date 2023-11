Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non). Tại Việt Nam khoảng 60% trường hợp tử vong ở trẻ là các bé mới sinh.

Tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng năm tiếp nhận gần 2.000 trẻ sinh non tới điều trị, chăm sóc. Chăm sóc trẻ sinh non là một hành trình đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ từ các y bác sĩ, gia đình.

Với mục đích nâng cao nhận thức về những khó khăn mà trẻ sinh non cùng gia đình phải đối mặt, đồng thời tôn vinh sự kiên cường của phụ huynh đang có con thiếu tháng, ngày 17/11 vừa qua, Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non. Chương trình có sự tham dự của tập thể đội ngũ y bác sĩ, gia đình các bệnh nhi và các nhà tài trợ đồng hành.

Bà Trần Hằng - Đại diện nhãn hàng Dr.Papie trao tặng 100 phần quà cho trẻ sinh non tại bệnh viện Nhi Trung ương

Đại diện Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Chăm sóc trẻ bình thường đã khó, chăm sóc trẻ sinh non còn khó khăn, đòi hỏi tỉ mỉ hơn gấp nhiều lần, tất cả các vật dụng đều phải chọn lựa kỹ, từ cái nhỏ nhất như tăm bông trở đi”.

Theo các bác sĩ, việc chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân luôn là thử thách vì các bé có sức đề kháng kém dễ kèm theo nhiều bệnh lý. Vì vậy các bác sĩ, nhân viên y tế phải luôn sát sao, chú trọng, thường xuyên, liên tục nắm bắt tình trạng của trẻ. Các dụng cụ, vật dụng chăm sóc cũng đều yêu cầu cao về an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe của các bé.

Tại sự kiện, nhãn hàng Dr.Papie đã dành tặng 100 sản phẩm nước tắm gội thảo dược Dr.Papie tới các bé sinh non tại bệnh viện.

Đại diện nhãn hàng, bà Trần Hằng - Giám đốc Marketing chia sẻ: “Chăm sóc trẻ sinh non là hành trình gian nan nhưng ý nghĩa. Với những phần quà nhỏ này, Dr.Papie mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, gửi niềm yêu thương, hy vọng. Công ty cũng mong những trẻ sinh non sẽ luôn khỏe mạnh về thể chất, phát triển về trí tuệ, có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc”.

Với thành phần từ thiên nhiên, Nước tắm gội Dr.Papie có độ pH phù hợp, không làm cay mắt bé, các tinh chất sạch chuẩn organic giúp làm sạch nhẹ nhàng, dịu mát da, chăm sóc và bảo vệ làn da bé. Đại diện nhãn hàng mong muốn đây là những món quà ý nghĩa chăm sóc các bé trong những ngày non nớt, nhạy cảm.

Thành lập vào năm 2017, đến nay Dr.Papie (trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed) đã có mặt tại hơn 20.000 điểm bán trên toàn quốc. Các sản phẩm Dr.Papie hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Tấn Tài