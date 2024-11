Chiến thắng của dự án Eaton Park bao gồm: “Dự án Căn hộ Định hình phong cách sống Xuất sắc nhất” (Best Lifestyle Condo Development), “Dự án Căn hộ Thân thiện với Thú cưng Xuất sắc nhất” (Best Pet-Friendly Residential Development), “Dự án Căn hộ Ven sông Xuất sắc nhất” (Best Waterfront Condo Development), “Dự án Căn hộ Hạng sang Xuất sắc nhất TP.HCM” (Best Luxury Condo Development HCMC), “Dự án Căn hộ có Thiết kế kiến trúc Xuất sắc nhất” (Best Condo Architectural Design) và “Dự án Căn hộ có Thiết kế Cảnh quan Xuất sắc nhất” (Best Condo Landscape Design).

Những chiến thắng của dự án Eaton Park đóng góp lớn nhất về số lượng cho đại thắng tổng cộng 13 giải của chủ đầu tư Gamuda Land trong khuôn khổ giải thưởng năm nay. Ảnh: Gamuda Land

Ra mắt thị trường vào trung tuần tháng 5/2024, dự án Eaton Park đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường TP.HCM khi thu hút lượng khách quan tâm đặt giữ chỗ nhiều gấp đôi số sản phẩm bán ra trong giai đoạn 1. Thành công này được lý giải bởi một công thức “5 chữ C” quan trọng của Gamuda Land: dòng sản phẩm “Chất”, sở hữu vị trí “Chiến lược”, được phát triển bởi chủ đầu tư “Chuẩn”, ra mắt vào thời cơ “Chín” của thị trường, và tạo ra một “Cộng đồng tinh hoa, giàu bản sắc”.

Nằm trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ (TP. Thủ Đức) - con đường đóng vai trò “xương sống” của khu Đông, Eaton Park sở hữu vị trí chiến lược tại nơi giao nhau của các tuyến giao thông huyết mạch liên vùng, kết nối trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Là nhà phát triển bất động sản nổi tiếng đến từ Malaysia, với gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, uy tín và tên tuổi của Gamuda Land được khẳng định với nhiều khu đô thị đã trở thành biểu tượng về không gian sống tại vùng đất dự án hiện hữu. Đây cũng là một lý do quan trọng góp phần củng cố niềm tin của những người mua nhà quan tâm tới Eaton Park.

Tại mỗi dự án đã đi vào vận hành của Gamuda Land trước đó, một cộng đồng gắn kết, giàu bản sắc và thịnh vượng đã được kiến tạo nên, minh chứng sống động có thể thấy rõ tại Gamuda City ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City tại quận Tân Phú, TP.HCM.

“Ra mắt đúng thời điểm thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, thanh lọc, Eaton Park không chỉ là một sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật của một thị trường đang khan nguồn hàng mới chuẩn chỉnh pháp lý, mà còn là một sản phẩm chất lượng theo nghĩa nhất quán giữa cam kết của chủ đầu tư với quá trình thực thi”, đại diện Gamuda Land nhấn mạnh.

Ở Eaton Park hội tụ “5 chữ C vàng” tạo nên một sản phẩm bất động sản hoàn mỹ. Ảnh phối cảnh: Gamuda Land

Trên tổng diện tích đất 3,7ha, dự án được quy hoạch 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, sẽ cung cấp ra thị trường 2,052 sản phẩm, bao gồm 1.968 căn hộ cao cấp từ 1 - 3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 52 cửa hàng dịch vụ khối đế và 21 căn shophouse.

Đại diện Gamuda Land cho biết: “Mục tiêu mà Gamuda Land hướng đến khi phát triển Eaton Park là không chỉ kiến tạo nên ngôi nhà biểu tượng của sự thịnh vượng, mà còn nhằm mang đến cơ hội “vàng” đón đầu chu kỳ tăng trưởng “bùng nổ” của thị trường bất động sản TP. Thủ Đức cho giới đầu tư”.

Đề án quy hoạch này cũng nhằm phát huy lợi thế từ yếu tố vị trí đắc địa của dự án là nằm trên đường dẫn vào Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc - “siêu dự án” được quy hoạch với mục tiêu trở thành điểm đăng cai tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế của Việt Nam trong tương lai. Khu phố mua sắm, thương mại dịch vụ ven sông bao gồm các shop khối đế và những căn shophouse hứa hẹn sẽ trở thành tụ điểm vô cùng nhộn nhịp, sôi động với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực, … phục vụ cho một lượng lớn du khách trong và ngoài nước ồ ạt đổ về đây mỗi khi có mùa giải khởi tranh.

Bên cạnh đó, với sự thuận tiện về khoảng cách di chuyển và tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, dự án Eaton Park hứa hẹn trở thành nơi lưu trú lý tưởng cho lực lượng chuyên gia, vận động viên, nhân viên làm việc và thi đấu tại khu liên hợp, hay các cổ động viên tham gia cổ vũ giải đấu thuê ở ngắn ngày.

Eaton Park vươn tới là biểu tượng của phong cách sống tinh tế. Ảnh phối cảnh: Gamuda Land

Chính bởi những yếu tố trên, Eaton Park đang được đánh giá là dự án nổi bật hàng đầu khu Đông hiện nay khi sở hữu tất cả các tố chất quan trọng làm gia tăng giá trị bất động sản. Bên cạnh đó, giá bán của Eaton Park cũng là yếu tố hấp dẫn đông đảo người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Thúy Ngà