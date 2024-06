Cú bắt tay kiến tạo đẳng cấp

Ngày 25/6, tại khách sạn New World (TP.HCM), Vinhomes đã ký kết hợp tác cùng SAMTY Asia Investment, thuộc SAMTY Corporation (Nhật Bản) và hơn 30 đại lý để phân phối dự án The Opus One. Ngoài ra dự án cũng được thúc đẩy trực tiếp bởi các đơn vị tự doanh của Vinhomes.

Được khởi công vào ngày 25/2, The Opus One là kết quả của cam kết hợp tác giữa hai tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên “người khổng lồ” địa ốc đến từ đất nước mặt trời mọc chính thức Nam tiến trong vai trò đối tác của Vinhomes, sau thành công ấn tượng tại dự án The Sakura, Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Đại diện Vinhomes và Samty Asia Investments kí kết hợp tác phân phối dự án

Đại diện Công ty CP Vinhomes cho biết: “Sự kiện này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của một “tác phẩm nghệ thuật” - The Art of Resort Living tại thị trường bất động sản phía Nam. Dự án The Opus One sẽ là nơi tận hưởng nghệ thuật sống đẳng cấp bậc nhất, là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh rực rỡ về một cuộc sống hạnh phúc giữa lòng đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam, Vinhomes Grand Park”.

Với sự góp mặt của Tập đoàn SAMTY, dự án The Opus One được coi sẽ là điểm nhấn an lành với lối sống đậm chất Nhật Bản giữa nhịp sống đô thị hiện đại, là nơi chủ nhân có thể tận hưởng phong cách sống wellness với tiện nghi thời thượng, tiện ích độc đáo và không gian xanh đẳng cấp được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ.

Uy tín của chủ đầu tư cùng hệ thống đại lý hùng hậu được kỳ vọng trở thành bệ phóng phát triển mạnh mẽ của The Opus One

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng công bố hợp tác với hệ thống phân phối bao gồm hơn 30 đại lý chính thức cùng hàng ngàn nhân viên kinh doanh tinh nhuệ. “Thông qua mạng lưới hùng hậu này, khách hàng sẽ nhận được những sự tư vấn xác đáng, tận tình, độ tin cậy cao, làm cơ sở vững chắc cho các quyết định an cư hay đầu tư tại The Opus One”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Được xây dựng trên diện tích hơn 2,3ha với 4 tòa tháp, The Opus One định hướng phát triển như một dự án căn hộ cao cấp theo phong cách resort, với thiết kế và tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đây cũng là dự án tiếp theo nắm giữ vị trí đắc địa bậc nhất, khi tọa lạc kế cận các đại tiện ích hàng đầu của Vinhomes Grand Park như Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park theo phong cách “Park in Mall” đầu tiên tại Việt Nam; Công viên trung tâm rộng 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Quảng trường Golden Eagle, hay “Vũ trụ giải trí” VinWonders, Sân tập golf 2 tầng,.. sắp “trình làng”.

“Vũ trụ giải trí” VinWonders hứa hẹn mang đến cho cư dân và du khách vạn trải nghiệm vui chơi giải trí chưa từng có khi đi vào vận hành

Thụ hưởng những tiện ích đặc quyền

Cùng với những lợi thế được tạo nên từ giá trị nội tại và vị trí đắc địa, The Opus One cũng thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái “all-in-one” trên quỹ đất rộng 271ha, với hàng nghìn tiện ích đa dạng của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Nổi bật trong đó là 15 công viên xanh nội khu với nhiều sân thể thao, vận động đa năng cùng 13 bể bơi phong cách resort với đa dạng chủ đề, đáp ứng cho nhu cầu sống - nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm. Cùng với đó, nhu cầu vui chơi, ăn uống và mua sắm thiết yếu của cư dân cũng được đáp ứng với các tuyến phố thương mại - ẩm thực Broadway, Ginza và hàng trăm shop thương mại khối đế phân bổ khắp khu đô thị.

The Opus One tọa lạc tại vị trí kế cận những đại tiện ích nổi bật nhất của Vinhomes Grand Park

Chủ nhân của The Opus One cũng yên tâm gửi gắm thế hệ tương lai khi Vinhomes Grand Park sở hữu hệ thống giáo dục toàn diện với 24 trường học các cấp, trong đó có nhiều thương hiệu giáo dục đẳng cấp quốc tế như Vinschool; Trường quốc tế Anh quốc Brighton College; Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS…

Ngoài ra, các nhu cầu khác của cư dân The Opus One cũng đều được đáp ứng hoàn hảo với Hệ thống giao thông xanh VinBus cùng loạt công trình đang dần hình thành như Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với dịch vụ “Y tế tận nhà”; Tòa tháp văn phòng hạng A được quản lý vận hành bằng công nghệ thông minh…

Mọi nhu cầu của cư dân The Opus One đều được đáp ứng một cách hoàn hảo tại Đại đô thị Xanh - Thương mại Dịch vụ - Giải trí hàng đầu TP.HCM

Với hệ tiện ích đa dạng và đẳng cấp đó, Vinhomes Grand Park đã trở thành chốn an cư hấp dẫn bậc nhất thị trường phía Nam, thu hút hơn 60.000 cư dân đến sinh sống. Đặc biệt, nhiều cư dân không chỉ lựa chọn khu đô thị làm chốn sống mà còn là nơi khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh sáng tạo, hiệu quả.

Trong thời gian tới, sự góp mặt của The Opus One, với bảo chứng vàng từ hai thương hiệu bất động sản hàng đầu Vinhomes, SAMTY và sự đồng hành của lực lượng phân phối hùng hậu được dự báo sẽ tạo cú hích góp phần thúc đẩy Vinhomes Grand Park tiếp tục phát triển để trở thành chốn sống hoàn hảo của 200.000 cư dân trong tương lai. Đồng thời, dự án cũng hứa hẹn tăng nhiệt cho khu Đông nói riêng và TP.HCM nói chung, tạo động lực cho toàn thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ sau khi đã chính thức bước vào chu kỳ mới.

Phương Cúc