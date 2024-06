CH Séc (1 điểm) vs Thổ Nhĩ Kỳ (3 điểm), giữa 2 đội đang cách nhau 2 điểm ở bảng F EURO 2024, đều hướng đến một chiến thắng để lấy suất vé đi tiếp, cùng với Bồ Đào Nha.

Không chuyên gia nào đặt niềm tin chiến thắng vào CH Séc, với 3 chọn hòa, 1 chọn Thổ Nhĩ Kỳ thắng

Pha lập công của Patrik Schick mang về trận hòa 1-1 quý giá trước Georgia, ở lượt trận thứ 2 níu lại hy vọng cho CH Séc, sau khi để thua 1-2 Bồ Đào Nha ngày ra quân.

So với Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc trong thế cần phải thắng hơn để tránh việc bị loại sớm từ vòng bảng như ở kỳ EURO 2016.

Xét về thành tích đối đầu, CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đều có cùng 5 chiến thắng trong 11 lần gặp mặt (trận còn lại hòa).

Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuỗi 3 trận thắng trước CH Séc, ghi 6 bàn và giữ sạch lưới 2 trong số đó, kể từ thất bại 1-2 vào 2014.

Trong 2 lần gặp nhau trước tại EURO (2008, 2016), Thổ Nhĩ Kỳ đều thắng CH Séc.

Về phong độ thì CH Séc chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất mọi đấu trường, với 6 thắng, 2 hòa kể từ tháng 10/2023. Với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, nhưng số trận thắng ít hơn – 4 thắng và 3 hòa.

Dưới góc nhìn của chuyên gia Sportskeeda, đúng là Thổ Nhĩ Kỳ áp đảo CH Séc trong những cuộc so tài gần đây, nhưng đoàn quân của Ivan Hasek có thể lạc quan sau màn trình diễn của đối thủ trước Bồ Đào Nha (thua 0-3).

Thế nên, CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là cuộc so tài giằng co, khép lại với tỷ số hòa gay cấn. Dự đoán: CH Séc 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo chuyên gia bóng đá BBC Sport, Chris Sutton, Thổ Nhĩ Kỳ cần vực dậy sau khi thua Bồ Đào Nha, dù họ chỉ cần 1 điểm để xếp thứ 2 bảng F.

Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần hòa là đi tiếp

CH Séc thất vọng vì không thắng được Georgia nhưng cuối cùng đã suýt thua sau khi để đối thủ ghi bàn trước. Họ được tổ chức tốt và sẽ làm tất thảy ở lượt cuối nhưng khả năng chỉ có được 1 điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dự đoán: CH Séc 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới góc nhìn của chuyên gia Standard, cả CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ có phần run rẩy trong phần lớn thời gian từ đầu giải. Cuộc so tài giữa họ rất khó đoán, hứa hẹn những bất ngờ. Dự đoán: CH Séc 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ.

Do thành tích đối đầu toàn thua 3 trận gần đây nhất nên chuyên gia Sportsmole e rằng điều đó sẽ lại xảy ra với CH Séc ở cuộc đấu với Thổ Nhĩ Kỳ lần này.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể phòng ngự chưa thật sự chắc chắn, nhưng họ sẽ có 3 điểm một khi các sao trẻ tỏa sáng. Dự đoán: CH Séc 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Doudera; Barak, Hlozek; Chytil

Thổ Nhĩ Kỳ: Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akturkoglu, Guler, Yildiz; Yilmaz

