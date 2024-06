Vòng 16 đội EURO 2024 sẽ bắt đầu diễn ra vào 23h tối mai (29/6), với đương kim vô địch Italy chạm trán Thụy Sĩ, đội đã khiến đoàn quân Azzurri ‘ôm hận’ ở vòng loại World Cup 2022, dẫn đến lỡ vé đến Qatar sau đó.

Jorginho hẳn nhớ rõ Thụy Sĩ hơn bất kỳ ai ở tuyển Italy, bởi anh đã lỡ 2 quả phạt đền trong cả 2 lượt trận gặp nhau ở vòng loại World Cup khiến Azzurri lỡ chiến thắng

Tiếp đến sẽ là trận đấu giữa chủ nhà Đức vs Đan Mạch lúc 2h ngày 30/6, bên cạnh các cặp vòng 1/8 EURO 2024 cụ thể như sau: Anh vs Slovakia (23h ngày 30/6), Tây Ban Nha vs Georgia (2h ngày 1/7), Pháp vs Bỉ (23h ngày 1/7), Bồ Đào Nha vs Slovenia (2h ngày 2/7), Romania vs Hà Lan (23h ngày 2/7) và Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ (2h ngày 3/7).

Trước khi trái bóng EURO 2024 lăn trở lại, chuyên gia bóng đá BBC Sport, Chris Sutton đã đưa ra dự đoán về 8 cặp đấu vòng 16 đội, với các tên tuổi lớn được đặt niềm tin, bên cạnh Áo tiếp tục tạo dấu ấn.

Thụy Sĩ vs Italy (23h ngày 29/6): Họ là đội đương kim vô địch và đã tìm ra cách để có được kết quả cần ở lượt cuối đấu Croatia.

Công bằng mà nói, dù Italy chỉ tìm được bàn gỡ vào những giây cuối (phút 90+8) thì họ không đáng thua vì tạo ra cơ hội tốt hơn. Tôi cảm giác, Azzurri sẽ làm được như vậy trước Thụy Sĩ để lấy vé vào tứ kết EURO 2024, với tỷ số sít sao. Dự đoán: Thụy Sĩ 0-1 Italy.

Đan Mạch thật khó mà có thể ngăn cản nổi Đức đang tốt cả về tinh thần lẫn phong độ và thuận lợi sân nhà

Đức vs Đan Mạch (2h ngày 30/6): Đan Mạch rất chắc chắn và được tổ chức tốt, lại có một Eriksen có thể tạo ra khác biệt một khi có bóng. Nhưng Đức do Nagelsmann chỉ huy sẽ giành chiến thắng bởi có đủ hỏa lực tấn công để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Dự đoán: Đức 2-0 Đan Mạch.

Anh vs Slovakia (23h ngày 30/6): Một số chỉ trích nhắm vào tuyển Anh và đặc biệt với HLV Southgate là thái quá. Không phải đội nào khởi đầu tưng bừng cũng lên ngôi. Như Bồ Đào Nha vô địch hồi 2016, đã bắt đầu với 3 trận hòa vòng bảng.

Ai cũng biết Anh có thể chơi tốt hơn và họ cần làm điều đó trước Đan Mạch. Hy vọng Southgate có một sự điều chỉnh trong đội hình so với trận hòa Slovenia, để Kobbie Mainoo thay vì Conor Callagher ở hàng tiền vệ.

Jude Bellingham không được phép gây thất vọng thêm nữa, cần chiến thắng Đan Mạch để đi tiếp

Tôi cũng muốn ông ấy chọn Cole Palmer nhưng không nghĩ Southgate sẽ làm vậy. Nếu Anh ghi bàn sớm, sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Dự đoán: Anh 2-0 Slovakia.

Tây Ban Nha vs Georgia (2h ngày 1/7): Tôi thực sự thích những gì Georgia làm được tại EURO 2024. Với những gì đã thể hiện, họ cho thấy là một đội mạnh như thế nào. Nhưng vấn đề với họ là đụng một Tây Ban Nha, đội xuất sắc nhất ở vòng bảng, toàn thắng cả 3 trận.

Mbappe và Pháp được chuyên gia bóng đá BBC Sport dự đoán sẽ loại Bỉ ở vòng 16 đội EURO 2024

Tây Ban Nha chơi kỷ luật, cân bằng cùng mối hiểm họa tấn công đáng sợ. Tôi chọn Pháp là đội vô địch EURO 2024 và Tây Ban Nha là cái tên họ cần phải ‘bước qua’. Dự đoán: Tây Ban Nha 3-1 Georgia.

Pháp vs Bỉ (23h ngày 1/7): HLV trưởng của Bỉ, Tedesco đã phải chịu nhiều chỉ trích tương tự như Gareth Southgate, qua những gì đội của ông đã chơi ở EURO 2024 đến nay.

Pháp cũng gây thất vọng lớn khi thi đấu thực dụng và nhàm chán, chỉ đứng thứ 2 ở bảng D, sau Áo. Tuy nhiên, Pháp thường bắt đầu chậm và tôi không nghi ngờ họ sẽ thắng Bỉ. Dự đoán: Pháp 1-0 Bỉ.

Bồ Đào Nha vs Slovenia (2h ngày 2/7): Tôi mong chờ màn trình diễn khác của Bồ Đào Nha sau khi thay đổi phần lớn đội hình trong trận thua Georgia.

Ronaldo đã xuống phong độ rất nhiều và anh có thể làm khó Bồ Đào Nha nếu muốn chơi mọi phút, mọi trận đấu

Vấn đề của Bồ Đào Nha là Ronaldo khi bây giờ anh ấy gây bất lợi cho đội vì không còn nhanh nhạy nữa. Slovenia được tổ chức rất tốt như chúng ta đã thấy ở trận gặp Anh. Nhưng tôi nghĩ Bồ Đào Nha vẫn có đủ phẩm chất cá nhân lẫn tập thể để giành chiến thắng. Dự đoán: Bồ Đào Nha 3-0 Slovenia.

Romania vs Hà Lan (23h ngày 2/7): Tôi ủng hộ Memphis Depay đưa Hà Lan vào tứ kết EURO 2024, nhưng chơi chưa thuyết phục cho lắm.

Hà Lan khá lỏng lẻo, như đã thấy khi để Áo đánh bại 3-2 và chỉ xếp thứ 3 bảng D. Romania đã vượt quá mong đợi với suất vé vào vòng 16 đội và theo tôi, cuộc phiêu lưu của họ sẽ dừng ở đây. Dự đoán: Romania 1-3 Hà Lan.

Áo được dự đoán tiếp tục tiến bước ở EURO 2024

Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ (2h ngày 3/7): Sau khi vượt qua Pháp và Hà Lan để xếp nhất bảng D, đoàn quân của Ralf Rangnick hẳn cảm thấy có thể leo lên bất kỳ ngọn núi nào và tôi mong chờ điều đó ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Với sự tổ chức tốt, khả năng dồn ép, chơi ở cường độ cao, Áo sẽ một lần nữa tạo ra sự khác biệt. Dự đoán: Áo 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ.

